Handbal feminin, Liga Naţională   Cioaric, primul transfer pentru HCM

Preşedintele Consiliului de Administraţie al HCM Râmnicu Vâlcea, Gabriel Băjan a anunţat că va cauta, începând din această iarnă, jucătoare de echipă naţională, care să întărească lotul actual, se anunţă pe pagina de facebook a echipei vâlcene. ”Noua strategie este să găsim, din vara viitoare, jucătoare de valoare certă, de echipa naţională, alături de cele care vor rămâne din actualul lot. Le-am spus jucătoarelor, dacă ele dovedesc până la finalul campionatului că merită să rămână, nu am nicio problemă, altfel sunt dispus să tai în carne vie. Sper să înţeleagă fetele că avem nevoie de performanţă, mai ales că nu am cerut clasarea pe podium, ci doar locul 5. Suntem printre puţinele echipe cu salariile la zi, ca buget suntem în primele 5-6 cluburi, dar ca rezultate suntem sub aşteptări. Suntem pe locul 8 şi urmează un program infernal, acasă cu Brăila şi în deplasare la Craiova”, a spus preşedintele Consiliului de Administraţie al HCM Râmnicu Vâlcea, Gabriel Băjan. Din vară, planul noului preşedinte al HCM-ului, Petre Berbecaru îl include şi pe actualul antrenor al CSM Bucureşti, Aurelian Roşca. ”Am adus un preşedinte din fenomen, pe domnul Petre Berbecaru, care este foarte cunoscut şi respectat în acest fenomen, aveam nevoie de experienţa dânsului. Trebuia să găsim o soluţie de moment pentru bancă, în ideea că dacă domnul Sbora confirmă, rămâne şi din vară, m-a bucurat şi venirea Luminiţei Huţupan, este stabilită şi ea la Vâlcea. Dacă domnul Roşca se va întoarce acasă în vară, îl aşteptăm la HCM, dânsul este vâlcean şi îşi doreşte foarte mult să revină acasă. Încercăm să facem un lucru legat, o perioadă de tranziţie la nivelul echipei, era greu să aducem acum un antrenor, cu o altă viziune, am zis să analizăm ce avem”, a mai afirmat preşedintele AGA al HCM. Altfel, o dată cu venirea lui Gabriel Băjan lângă echipă, a crescut substanţial numărul sponsorilor care s-au alăturat clubului vâlcean. ”De când am venit eu în postura de preşedinte al AGA, au venit lângă noi mai mulţi sponsori, plus firma părinţilor mei. Anul acesta au venit cam 25 de sponsori, anul trecut erau până în 5 sponsori, am atras o serie de firme noi. Doi sponsori au venit din iniţiativa lor, ceea ce m-a bucurat enorm. Am venit cu entuziasm, cu marketing şi cu o echipă nouă, alături de managerul sportiv Mădălina Cotar, avem toată susţinerea Consiliului Local şi al primarului Mircia Gutău, am votat mărirea bugetului, dar nu am reuşit să avem rezultatele pe care le dorim”, a mai adăugat Gabriel Băjan.

Cioaric, cel puţin până la vară

Noul preşedinte al HCM Râmnicu Vâlcea, Petre Berbecaru, a reuşit şi un prim transfer. Astfel, pentru gruparea vâlceană va evolua extrema dreapta Cătălina Cioaric (34 ani), ce care a semnat un contract valabil până la vară. Fostă componentă a lotului naţional, Cătălina a participat la Europeanul din 2008, a jucat la Galaţi şi Craiova, iar în turul acestui campionat a evoluat la Măgura Cisnădie. ”Am venit cu gânduri bune, să ajut HCM Râmnicu Vâlcea. Îmi doresc să avem o a doua parte a campionatului mult mai bună decât prima. Obiectivul meu este să avem rezultate bune cu Vâlcea, îmi doresc ceva bun. Am vrut să îmi închei cariera mai devreme, apoi am avut o tresărire şi am zis că ar fi bine să mai continuu măcar până la vară. Îmi place să iau totul pas cu pas, din vară vom vedea ce va fi, dacă mai continuu cariera şi dacă rămân la HCM”, a declarat Cătălina Cioaric. Noua extremă dreapta a echipei noastre va purta tricoul cu numărul 26.

Meciuri amicale

Handbalistele de la HCM Râmnicu Vâlcea au început seria partidelor amicale cu o dispută de verificare pierdută în faţa campioanei en-titre a României, CSM Bucureşti. Scorul a fost 33-28 pentru bucureştence, care nu au contat pe handbalistele care au fost convocate la diverse naţionale pentru turneul final al Campionatului European de handbal feminin. Elevele lui Gheorghe Sbora vor lua startul la un turneu amical care va avea loc la Zalău, alături de echipa locală, de Universitatea Cluj-Napoca şi de unguroaicele de la Kisvardai. Andreea Adespii şi compania vor debuta azi, de la ora 9.30, în chiar meciul de debut al turneului, contra formaţiei antrenate de Gheorghe Tadici şi tot azi le vor întâlni pe clujence. HCM termină turneul contra grupării maghiare. La finalul anului, echipa noastră organizează Memorialul Constantin Tită, la care vor mai participa Corona Braşov, Măgura Cosnădie şi CSM Bistriţa. Campionatul Ligii Naţionale de Handbal feminin se va relua în luna ianuarie. Din tur mai sunt de disputat două etape, unele foarte dificile, având în vedere că vâlcencele vor evolua pe propriul teren în faţa echipei de pe locul secund al clasamentului, Dunărea Brăila şi în deplasare împotriva unei echipe care îşi doreşte participarea într-o cupă europeană, SCM Craiova. Returu va începe imediat după terminarera turului.

22-23 decembrie – Turneu la Zalău (HC Zalău, ”U” Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea, Kisvardai)

22 decembrie, ora 9:30 – HC Zalău-HCM Râmnicu Vâlcea

22 decembrie, ora 11:15 – ”U” Cluj-Kisvardai

22 decembrie, ora 17:00 – ”U” Cluj-HCM Râmnicu Vâlcea

22 decembrie, ora 18:45 – HC Zalău-Kisvardai

23 decembrie, ora 9:30 – HCM Râmnicu Vâlcea-Kisvardai

23 decembrie, ora 11:15 – HC Zalău-”U” Cluj (G.C.)