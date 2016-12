Moş Crăciun animă Vâlcea Goană după cadouri

Cu două zile înainte de venirea lui Moş Crăciun, vâlcenii au luat la rând magazinele în căutarea celor mai potrivite cadouri pentru cei dragi. Pentru a putea face faţă cerinţelor, comercianţii s-au pregătit cu o mulţime de oferte, pentru toate gusturile şi toate buzunarele.

Cine nu a văzut “Goana după cadou”, cu Arnold Schwarzenegger, are ocazia, în aceste zile premergătoare Crăciunului, să vadă “filmul” la Vâlcea. Nu, nu la cinema, ci pur şi simplu plimbându-se prin oraş. Vâlcenii au invadat magazinele pentru a căuta cele mai fumoase şi mai potrivite cadouri pentru cei dragi, astfel că dacă intri într-un magazin sau altul, nu prea ai unde să arunci un ac.

Pe Maria Stan, mama unei fetiţe de nouă ani, am surprins-o într-o librărie, unde căuta cel mai mare puzzle: “Îi plac foarte mult aceste jocuri, mai are acasă, dar acum îşi doreşte unul foarte mare şi caut ceva de genul acesta. Moşul va mai pune în pachet câteva dulciuri şi fructe, iar cadoul este complet”.

Cu un număr aşa mare de clienţi, de multe ori, vânzătorii aproape că nu mai fac faţă. “Suntem foarte aglomeraţi în această perioadă. Lumea iese în oraş să caute cadouri, aşa cum e tradiţia. Numărul mare de clienţi vine, automat, cu vânzări mai mari. Noi am încercat să ne aprovizionăm cu de toate pentru ca huşenii să găsească cadourile dorite”, ne-a spus o vânzătoare.

Ca peste tot, Moşul va oferi jucării, dulciuri, fructe, cosmetice şi articole de îmbrăcăminte. Vâlcenii spun că valoarea unui cadou va fi în jurul sumei de 200 de lei.