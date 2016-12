Vâlcean operat de Burnei

Bogdan Jurj are acum 24 de ani. Este din comuna Stoeneşti. În urmă cu şase ani a fost operat de doctorul Gheorghe Burnei, aflat acum în arest preventiv la domiciliu pentru luare de mită şi experimente neautorizate pe copii. Bogdan Jurj a fost diagnosticat în anul 2010 cu cancer osos la piciorul stâng. În urma investigaţiilor medicale de la Râmnicu Vâlcea, a ajuns la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, acolo unde se făceau singurele operaţii de protezare din ţară. A fost operat de doctorul Burnei, dar după 4 ani proteza s-a rupt. A fost operat a doua oară, dar după un an proteza s-a rupt din nou. De şase ani, tânărul şi familia sa se chinuie, a cheltuit bani mulţi, iar doctorul Burnei l-a lăsat baltă pentru că a simţit că nu are cine să-i plătească operaţia. Povestea tânărului Bogdan Jurj este una tristă şi în acelaşi timp incredibilă: „În anul 2010 am aflat că am cancer la os tibie stângă proximală 1/3 osteosarcom. Am fost la domnul profesor Burnei. M-am dus cu toate analizele făcute la Râmnicu Vâlcea. A văzut analizele şi m-a trimis să fac un RMN. Am făcut RMN-ul care a confirmat că am cancer osos. După o săptămână mi-a făcut o biopsie la care a venit rezultatul după o lună. Acea biopsie a confirmat şi ea că am cancer. Am făcut citostatice, iar între timp a mai trimis să se facă o altă analiză. După 8 cure de citostatice am făcut operaţia. Mi-a venit proteza, dar vă spun sincer că nu ştiu nimic despre această proteză. Nu am văzut-o, nu am văzut actele de la ea, nu am văzut garanţie, absolut nimic. A costat ceva bani. O proteză ca a mea costă 78.000 de euro. Proteza a ţinut 4 ani după operaţie. După 4 ani s-a rupt mergând. Am fost din nou la dânsul. După o lună mi-a schimbat-o. La un an de la a doua operaţie s-a rupt din nou. Eram la mare şi pur şi simplu s-a rupt. M-am dus la Constanţa la spital. Acolo mi s-a spus că nu ştiu ce este acolo şi ce s-a întâmplat şi mi-au spus că mă trimit la Bucureşti. Am cerut să mă trimită cu salvarea. Mi-au spus că nu pot şi am plecat cu autocarul la Bucureşti. Domnul doctor şi cu rezidenţii dânsului mă aşteptau. Mi-au spus să mă duc acasă şi să vin peste două săptămâni. M-am dus, dar m-a chemat iar peste două săptămâni. Şi tot aşa. Am făcut numeroase drumuri la Bucureşti. De fiecare dată îmi spunea să revin şi mă întreba că pe dânsul cine îl plăteşte pentru operaţie. Penultima dată când am fost eram cu prietena mea şi mi-a urlat că mi s-a rupt proteza pentru că am făcut sex. Ultima dată mi-a spus că nu mă mai operează, să mă duc în altă parte. L-am întrebat de ce şi nu mi-a dat nici un răspuns. A plecat şi m-a lăsat. Apoi am găsit un spital în Italia unde se fac asemenea operaţii. Am mai fost la Bucureşti doar ca să iau actele de la domnul doctor. Nu este nimic sigur nici în Italia, aştept să mă cheme. Piciorul meu a rămas mai scurt. Este posibil ca din cauza protezei să mi se amputeze piciorul. Sunt diferite riscuri. De doi ani merg într-un picior, cu cârje. Sunt curios, dacă voi ajunge în Italia la operaţie, să văd dacă proteza mea este din titan, aşa cum mi-a spus. Acum, după toată povestea văzută la televizor, am bănuiala că este o proteză făcută pentru experimente”, a spus Bogdan Jurj. (G.C.)