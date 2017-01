Bilanţul anului 2016 la Teatrul Anton Pann

Şase premiere, participări la douăsprezece festivaluri în ţară şi în străinătate, nominalizări şi peste şase premii, spectacole pe scena altor teatre, spectacole invitate, spectacole de muzică, de balet, concursuri pentru copii şi multe alte diverse evenimente culturale sunt doar câteva elemente care conturează activitatea artistică a Teatrului Anton Pann în 2016. Bilanţul aferent anului 2016 poziţionează Teatrul Anton Pann printre instituţiile culturale importante din municipiu şi din ţară. Activităţiile produse şi organizate la Teatrul Anton Pann au avut în vedere diversitate artistică, interdisciplinaritate, Teatrul Anton Pann reuşind să îndeplinească în felul acesta menirea de formare şi educare în domenii diverse. În condiţiile unui teatru de provincie, cu un buget minimal, Teatrul Anton Pann a realizat un număr de şase premiere, dar nu numărul contează, ci calitatea spectacolelor. De-a lungul anului 2016 şi nu numai, spectacolele Teatrului Anton Pann s-au bucurat de aprecierea publicului, a criticii de specialitate, numărul de cronici confirmând acest aspect. Prima premieră din 2016, şi aici vorbim de o premieră naţională, a fost „RESPIRĂ” de Duncan Macmillan, regia Adrian Roman, scenografia Traian Tuţă şi Adrian Roman. A urmat „UBU REGE” de Alfred Jarry, traducerea Romulus Vulpescu, regia şi scenografia Tudor Lucanu. La premieră au fost prezenţi: Bogdan Costea – managerul Teatrului de Stat Ioan Slavici din Arad, Marinela ţepuş – managerul Teatrului Nottara Bucureşti, critici de teatru şi reprezentanţi ai presei centrale: Gabi Lupu – Adevarul, Gina şerbănescu, Andrada Pavel, Luana Pleşa, Maria ştefănescu – fotograf oficial al festivalurilor de teatru din România, Pompilius Onofrei – Radio România şi Raluca Rădulescu – Radio România Cultural. Acest spectacol realizat de Tudor Lucanu va duce şi în acest an la Teatrul Anton Pann juriul UNITER, în atentia căruia a intrat după participarea de la Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) de la Piatra Neamţ. Continuăm prin a vă prezenta cea de a treia premieră, “TNT” – un spectacol de improvizaţie exploziv realizat de Mihaela Sârbu şi, încheim cu “CRIZE” regia Bogdan Tudor Pelerin, scenografia Bogdan Spătaru, spectacol care s-a jucat chiar în prezenţa autorului, a dramaturgului Mihai Ignat. Conducerea Teatrului Anton Pann are în vedere ca în fiecare an să realizeze şi spectacole pentru copii. Astfel cea de a cincea premieră a anului 2016 este „JACK şI VREJUL DE FASOLE” regia si scenografia: Valentin Ligi, iar cea de a şasea premieră “CĂSUŢA PRIETENILOR” un spectacol în regia şi scenografia tot a lui Valentin Ligi, scenariu Maria Gornic. La aceste premiere în repertoriului Teatrului Anton Pann s-au regăsit alte două spectacole care au fost cap de afis în 2014, 2015 şi 2016: ”Eşti un animal, Viskovitz!” şi “Femei/Bărbaţi” de Willy Russell, regia Vlad Massaci. Cu bucurie amintim că ”Eşti un animal, Viskovitz!”spectacol realizat de Tudor Lucanu, a adus Teatrului Anton Pann cele mai multe premii şi un număr remarcabil de cronici.

Participări la festivaluri

Actorii Teatrului Anton Pann în 2016 au participat la 12 festivaluri, două în afara ţării, patru festivaluri naţionale şi şase festivaluri internationale, recunoaşteri de la care s-au întors cu premii. Festivaluri în străinătate Monodrama spectacolulului „MEDE(E)A” cu un prolog de Seneca, de Nina Mazur, regia Bogdan Tudor Pelerin, a participat în această vară la două festivaluri. Pe 30 iunie la Festivalul Internaţional de Monodramă „MonoAKT”, Pejë/Peja, Kosovo şi în august, între 3- 7 august, la Festivalul Internaţional de Monodramă Ad Astra, Varna- Bulgaria. De la ambele festivaluri actriţa Iulia Antonie s-a întors cu premii.

Festivaluri internationale în ţară. Pentru a treia oară Teatrul Anton Pann a fost invitat la Festivalul International de Teatru Nou, de la Arad, cu spectacolul “FEMEI/BăRBAţI” de Willy Russell, regia Vlad Massaci. Sala arhiplină şi aplauzele de final au demonstrat cât de apreciat a fost spectacolul. în urma faimei câştigate datorită calitaţii spectacolelor, pentru prima dată Teatrul Anton Pann a fost invitat la Constanţa la Festivalul Internaţional de Teatru „MITURILE CETĂŢII” cu spectacolul “EŞTI UN ANIMAL, VISKOVITZ!” după Alessandro Boffa, regia Tudor Lucanu. La această primă ediţie spectacolul care ajunsese deja un „hit” al teatrului românesc a fost transmis în direct pe cinci ecrane în Constanţa şi în Mamaia. De la Constanţa actorii Teatrului Anton Pann au ajuns în celălalt colţ al ţării, la Baia Mare, unde are loc cel mai vechi festival internaţional de teatru din România. La Festivalul Internaţional de Teatru „ATELIER” au participat cu acelaşi spectacolul “EşTI UN ANIMAL, VISKOVITZ!” după Alessandro Boffa, regia Tudor Lucanu. Au urmat alte două festivaluri: Festivalul de Teatru “Râmnic Interfest” Rm Vâlcea şi Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) Piatra Neamţ, în cadrul cărora Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolul „UBU REGE”. Festivalulul Internaţional al Teatrului de Studio -”Davila Interfest”de la Piteşti a încheiat seria festivalurilor internationale. în cadrul acestui festival Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolul “RESPIRă” de Duncan Macmillan, traducerea şi regia Adrian Roman, scenografia Traian Tuţă.

Festivaluri naţionale. La Festivalul de Teatru şi Film pentru Tineret „fesTIN”, de la Caracal Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolul “RESPIRĂ”. A urmat Festivalul de Teatru Pentru Copii şi Tineret Cărăbuş, Brăila, unde au prezentat spectacolul “POVESTEA IEDUŢULUI RĂSFĂŢAT” şi Festivalul de Teatru pentru Copii Aşchiuţă de la Piteşti unde s-au prezentat cu spectacolul “JACK şI VREJUL DE FASOLE”. Tot aici amintim de unul din cele mai importante evenimente de gen, deja cu o veche traditie în lumea teatrului. Vorbim de Gala Tânărului Actor Hop 2016 de la Costineşti, unde din nou Teatrul Anton Pann a prezentat spectacolul “EŞTI UN ANIMAL, VISKOVITZ!” de Alessandro Boffa, un spectacol de Tudor Lucanu. Spectacolul Teatrului Anton Pann a fost spectacolul de gală care a deschis festivalul organizat ca în fiecare an de UNITER. Printre spectatori ca invitaţi de onoare s-au regăsit numeroase personalităţi din diverse domenii, directori de teatre, actori, critici teatrali. Amintim prezenţa doamnei Corina Şuteu, Ministrul Culturii din 2016, a domnului Victor Rebengiuc şi a domnului Ion Caramitru. Teatrul Anton Pann s-a bucurat de un succes deosebit, spectacolul “Eşti un animal, Viskovitz!” recunoscut ca un hit al teatrului românesc a fost extrem de aşteptat, după festival apărând cronici remarcabile în presa de specialitate. Doar un exemplu extras din revista de teatru Yorick: „Eşti un animal, Viskovitz!” este un spectacol armonios şi inteligent. O poveste complicată spusă cu umor şi ingeniozitate devine o bucurie. şi râzi şi eşti pus pe gânduri şi pleci cu un zâmbet larg şi cu câteva semne de întrebare şi cu replici pe care ţi le aminteşti a doua zi şi diapozitive stop-cadru pe memorie… aşa cum se întâmplă la un spectacol bun.

Premiile anului 2016

De la majoritatea festivalurilor Teatrul Anton Pann s-a întors cu premii. Calitatea spectacolelor a adus pentru Teatrul Anton Pann numeroase premii şi nominalizări. Aşadar să vedem şi premiile anului 2016. La Festivalul Internaţional de Monodramă „MonoAKT” Kosovo Premiul pentru Cea mai bună actriţă Iulia Antonie pentru rolul din spectacolul “MEDE(E)A”. La Festivalul Internaţional de Monodramă Ad Astra, de la Varna Bulgarria

premiul special al juriului spectacolului “MEDE(E)A”. La Festivalul Internaţional de Teatru „ATELIER” Baia Mare, 3 premii ”Eşti un animal, Viskovitz!” Marele Premiu pentru Cel mai bun spectacol Nominalizare pentru Cea mai bună actriţă – Mădălina Ciotea, Nominalizare pentru Premiul publicului pentru scenografie – Irina Moscu, la Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) Piatra Neamţ premiul pentru cel mai bun actor – VLAD BÅRZANU pentru rolul Ubu din spectacolul “UBU REGE” de Alfred Jarry, regia: Tudor Lucanu. La Festivalulul Internaţional al Teatrului de Studio -”Davila Interfest” Piteşti, Teatrul Anton Pann s-a întors cu trei premii: Adrian Roman – premiul pentru regie Goange Marinescu, Maria Simona Arsu – premiul pentru interpretarea unui rol feminin, premiul special al juriului pentru spectacolul “RESPIRĂ”. Bucuria sinceră pentru aceste premii demonstrează, încă o dată daca mai era nevoie, forţa şi profesionalismul cu care s-a impus Teatrul Anton Pann în peisajul teatrului românesc. Ar fi multe de spus privind activitatea Teatrului Anton Pann. Importante au fost şi colaborările cu alte teatre pe scena cărora au jucat, activităţile care s-au desfăşurat, în număr mare la sediul teatrului în parteneriat cu diverse instituţii şi spectacolele invitate pe scena Teatrului Anton Pann. Anul 2016 a adus şi o creştere semnificativă a numărului de spectatori. Fără aplauzele publicului, fără trăire sau emoţii, teatrul nu ar exista. În afara reprezentaţiilor care au avut loc la sediu, în fiecare sâmbătă, Teatrul Anton Pann a prezentat spectacole şi în grădiniţele din Rm. Vâlcea cât şi în afara localităţii, în judeţ, la Voineasa, Malaia, Brezoi, Vlădeşti, Băbeni, Olanu, Galicea, Stroeşti, Horezu, Drăgăşani, Păuşeşti, Drăgoeşti. După cu s-a văzut 2016 pentru Teatrul Anton Pann a fost un an bun, dar în acelaşi timp si un an trist. Doru Zamfirescu şi Gabriel Tudorin, doi actori din vechea gardă a Teatrului Anton Pann s-au dus să joace printe îngeri. În acest sens Teatrul Anton Pann a organizat câteva spectacole caritabile cu strângere de fonduri pentru Doru Zamfirescu care se afla într-o grea suferinţă. La doar şase luni de la decesul lui, Teatrul Anton Pann anunţa cu regret şi dispariţia celui de al doilea, a lui Gabi Tudorin. Amândoi vor rămâne în amintirea noastă şi în istoria teatrului vâlcean. Dumnezeu să-i odihnească în pace! Dacă ar fi să vorbim de proiecte pentru 2016 putem să vă spunem doar atât, trupa a început deja lucrul pentru viitoarea premieră, YEN, programată pentru sfârşitul lunii ianuarie. Performantele deosebite al trupei de la „Anton Pann” reprezintă rezultatul unui proiect gândit cu minuţiozitate de către managerul acestei instituţii, regizorul Adrian Roman şi, asumat de către intreaga echipă care a pus in practică cu pasiune, talent si efort tot ceea ce înseamnă artele spectacolului. Felicitări pentru dăruirea cu care se lucrează în acest teatru!