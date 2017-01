Paula Ungureanu renunţă la naţională

Handbalista Paula Ungureanu, în vârstă de 36 de ani, şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională de handbal a României, declarând că ar fi vrut să facă acest pas înainte de Campionatul European. „Am luat o decizie, nu mai doresc să particip în continuare alături de naţionala României. Îmi doresc să mă dedic în totalitate echipei de club şi familiei mele. Am dorit să fac pasul acesta înainte de Campionatul European, dar îmi pare rău că nu l-am făcut. Îmi pare rău că îl fac şi acum, pentru că viaţa mea s-a învârtit în jurul echipei naţionale şi în jurul echipei de club. Deja am şi eu o vârstă, cred că o să fie din ce în ce mai greu să pierd momente din viaţa copilului meu, din viaţa familiei mele. Am spus, îmi doresc să petrec mai mult timp alături de familia mea acasă şi să fiu în totalitate alături de echipa de club”, a declarat Paula Ungureanu, conform Dolce Sport. În ultima perioadă, Paula este a treia handbalistă de mare valoare care şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională, după Aurelia Brădeanu şi Oana Manea. Brădeanu nu a mai jucat sub tricolor imediat după Trofeul Carpaţi de la Cluj Napoca, în timp ce Oana a anunţat după turneul final al Campionatului European din Suedia. Născută în Braşov, Paula Ungureanu a debutat la echipa naţională în 2009 şi a strâns 163 de meciuri pentru tricolore, cu care a cucerit o medalie de bronz (2015) şi una de argint (2005) la Campionatul Mondial, dar şi o medalie de bronz la Campionatul European din 2010. (G.C.)