Fotbal, Liga a II-a Â Â Bebe Vasile plÃ¢nge dupÄƒ CSM

• mijlocaşul născut la Olăneşti speră în continuare că echipa din Zăvoi se va salva

Fără doar şi poate, Octavian „Bebe” Vasile este unul dintre fotbaliştii emblematici ai echipei CSM Râmnicu Vâlcea, fomaţie aflată în prag de faliment, din păcate. Jucătorul născut în 1991 la Olăneşti este un produs sută la sută al fotbalului vâlcean şi a mai evoluat în cariera sa la o singură altă echipă, Metalul Reşiţa, după deja celebrul schimb de acţionariat dintre Damila şi CSM. A ajuns căpitan al echipei la gruparea din Valea Domanului, apoi s-a întors în Zăvoi. „Îmi era foarte dor de CSM şi de publicul vâlcean”, spunea Bebe la revenirea la Râmnicu Vâlcea. Spirit combativ şi fotbalist creativ şi incisiv, Vasile este unul dintre preferaţii spectatorilor şi la fiecare meci de acasă are parte şi de o micuţă galerie proprie.

Octavian Vasile speră ca CSM Râmnicu Vâlcea să se salveze în ultimul moment şi spune că ar fi mare păcat ca în Zăvoi să nu se mai joace fotbal de Liga a II-a: „Ar fi mare, mare păcat ca CSM să ajungă în faliment şi în Zăvoi să nu se mai joace fotbal de Liga a II-a. Aici e casa mea, ştiu că este clubul într-o situaţie delicată, dar eu sper într-o salvare de ultim moment. Îmi doresc foarte tare acest lucru. Sincer să fiu, la începutul fiecărui campionat eu am visat să promovăm, să le aducem o mare bucurie iubitorilor de fotbal din Râmnicu Vâlcea şi din întreg judeţul. Noi am vrut mereu, dar nu s-a putut. Sunt sigur că la un moment dat reuşeam.”

Pentru Vasile, CSM va avea întotdeauna un loc aparte în sufletul său. Mijlocaşul născut la Olăneşti spune că îşi doreşte să mai joace în Zăvoi până la finalul careierei de fotbalist: „Eu sunt vâlcean şi, mă repet, la stadionul din Zăvoi este a doua mea casă. Am jucat mereu cu sufletul, una este să joci printre străini, alta e să fie în tribună prietenii şi familia. CSM va rămâne mereu în sufletul meu, am trăit aici perioade foarte frumoase. Sper să mai joc în cariera mea pentru o echipă de la Vâlcea. O să îmi amintesc mereu de campionatul trecut, mai exact de prima parte a campionatului când am fost pe primul loc mai mereu şi când am visat că vom ajunge în Liga I. Cea mai grea perioadă de aici este, de departe, cea de acum. Am un gol în stomac încă de atunci când am fost anunţaţi că este posibil ca echipa să se desfiinţeze. Poate, poate, finalul nu-i aici!”

Octavian Vasile nu este mulţumit de ceea ce s-a reuşit în acest sezon, mai ales că la echipă au venit şi o serie de jucători experimentaţi. Bebe spune că situaţia din clasament se putea redresa în a doua parte a sezonului: „La startul acestui sezon competiţional am avut o echipă bună, competitivă, cu fotbalişti cu experienţă. Nu ştiu de ce nu a mers treaba, de ce am obţinut puţine victorii şi puţine puncte. Un lucru este sigur, cu toţii suntem vinovaţi pentru locul din clasament. Puteam, însă, să ne mobilizăm în partea a doua a sezonului şi să le mai îndulcim din amarul suporterilor. Dacă se va continua, sunt sigur că CSM va avea o altă faţă în anul 2017.”

Mijlocaşul vâlcean spune că abia aşteaptă să joace fotbal în 2017, chiar dacă nu ştie ce tricou va îmbrăca: „Nu ştiu unde voi evolua. Am avut mai multe discuţii cu diverse formaţii, dar aştept un răspuns oficial de la CSM. Îmi este dor de fotbal şi îmi voi face datoria oriunde mă voi duce. Îmi este foarte dor de fotbal, fotbalul este viaţa mea. Şi un lucru să nu uite iubitorii fotbalului din Vâlcea, îi pupă Bebe şi îi iubeşte mult. Le doresc la toţi un an cât mai bun din toate punctele de vedere şi multă sănătate. Nu lăsaţi fotbalul vâlcean să moară!”. (G.C.)