14 nou-nÄƒscuÅ£i Ã®n primele zile din 2017

Revelionul a devenit sărbătoare dublă pentru mai multe familii din Vâlcea, asta după ce şi-au mărit numărul de membri chiar în noaptea dintre ani. Prima naştere de la Râmnicu Vâlcea s-a înregistrat la ora 01.45, când a fost adusă pe lume o fetiţă, iar după alte câteva minute, a venit şi un băieţel, primii născuţi la Vâlcea în noul an. Angajaţii Maternităţii din Râmnicu Vâlcea au avut ceva de lucru în noaptea de Revelion. Primul copil venit pe lume la această maternitate de Revelion a fost o fetiţă şi ceasul arăta o oră şi 45 de minute trecute din noul an. Medicii spun că micuţa este sănătoasă, iar părinţii sunt foarte fericiţi pentru cel mai frumos cadou primit de Revelion. Noaptea dintre ani a fost specială şi pentru cei angajaţi să le ajute pe tinerele mămici. În total, în primele zile ale noului an, la Râmnicu Vâlcea s-au născut 14 copii – şapte băieţi şi şapte fete, toţi sănătoşi şi cu nota 10 primită din partea medicilor care i-au asistat la venirea pe lume. (G.C.)