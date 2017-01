Unde au ajuns parlamentarii vÃ¢lceni

• Oteşanu şi Neaţă sunt colegi de comisii

Cei opt parlmentari vâlceni aleşi în urma scrutinului din decembrie au fost deja repartizaţi în diverse comisii. Singurul care va prezida o comisie este şi cel mai expermentat dintre aleşii vâlcenilor, deputatul Cristian Buican. Preşedintele PNL Vâlcea va prezida Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor. Comisia numără tot 25 de membri şi are ca domenii de activitate, printre altele, autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului; construcţii. Deputaţii Daniela Oteşanu şi Eugen Neaţă, de la PSD, se află în aceeaşi comisie a Camerei Deputaţilor. Este vorba de Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Această comisie are ca domenii de activitate: raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al femeii salariate); raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicţia conflictelor colective de muncă); statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat); asistenţa socială (ajutoare materiale, gratuităţi); ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane handicapate, minori şi altele; problematica ocupării forţei de muncă. Deputatul Claudiu Ştefan Popa (PSD) este membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care are în componenţă 25 de membri. Această comisie permanentă a Camerei Deputaţilor are ca domenii de activitate: constituţionalitatea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi. Deputatul Vasile Cocoş este membru în Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Deputatul Dumitru Lovin (ALDE) face parte din Comisia pentru Industrii şi Servicii. Senatorul Romulus Bulacu (PNL) face parte din două comisii ale Senatului: Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare. Senatorul Bogdan Matei (PSD) este membru în Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului. (G.C.)