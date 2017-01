Cum ne colindă de sărbători strigoii Vâlcii, cu gaură la buzunar

Primarul Mircia Gutău şi echipa lui i-au condus pe vâlcenii care s-au încumetat să participe în ciuda unui ger pătrunzător la spectacolul schimbării ştefetei între ani, Revelionul 2017 în aer liber, de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, în vecinătatea Prefecturii Vâlcea. Evenimentul care a consfinţit victoria edilului după luptele seculare de mai an cu contestatarii săi, pe la Judecătoria şi Tribunalul Vâlcea, a fost sărbătorită cu un foc de artificii, cu şampania la purtător şi cu bună-dispoziţia dăruită de formaţiile de profesionişti ai muzicii uşoare, populare şi dansului, solicitaţi de organizatori să încălzească sufletele spectatorilor, că fizicul le-ar fi dârdâit chiar şi sub şapte cojoace până să apuce să vadă florile artificierilor pe cer.

Că tot veni vorba despre “luptele seculare” cu guriştii aduşi în pragul “fandacsiei” de victoria lejeră în alegeri a actualului edil, Mircia Gutău le-a demontat acestora, printr-un comunicat emis la 28 decembrie, acuzaţia că ar fi gratulat societatea Romprest cu majorarea preţurilor, în şedinţa de Consiliu Local din data de 27. Reproduc argumentele primarului: “Am prezentat în Consiliul Local Municipal şi am votat majorarea tarifelor de colectare a deşeurilor cerută de operatorul local în consecinţa obligaţiilor impuse prin Caietul de Sarcini care a stat la baza Contractului de Delegare încheiat în iunie 2015. Am respectat un document aprobat de Legislativul precedent şi semnat de conducerea anterioară a Primăriei municipiului. Dacă nu am fi aprobat-o, municipalitatea ar fi fost implicată într-un alt proces pe care, ca urmare a modului în care au fost întocmite documentele de delegare, l-ar fi pierdut cu siguranţă, ceea ce ar fi însemnat, prin adăugarea unor penalităţi de întârziere sau angajarea unor servicii juridice, sume şi mai mari plătite tot de cetăţeni. În această afacere, vinovaţi sunt cei care au pus la dispoziţia operatorului de salubrizare o asemenea pârghie prin care să poată solicita şi obţine în instanţă creşterea tarifelor. Prin urmare, am fost obligat să respect angajamentele asumate de echipa primăriei din 2015, dar vă pot asigura că până la încheierea acestui contract nu va mai exista o altă majorare”.

Până în 2018, mai este mult de îndurat din partea Romprest care şi-a aranjat ploile exploatând pasiunea subită a conducerii anterioare a primăriei municipiului, sub bagheta fermecată a fermecătorului (în poză!) Ion Gigi Matei, şi el, în definitiv, dacă e să-l căutăm pe la ursitoare, un produs al vrăjilor făcute de cotoroanţele democraţiei călare pe mătura DNA şi a Justiţiei abundent aghesmuite ulterior de CEDO. Este inutil să spun că şi fără efect, pentru că dracul a căpătat rezistenţă la sculele şi licorile acestei instituţii europene, după ce a devenit imun la cele ale BOR, ca morbul la atacul cu antibioticele “trăzvite” care par să-l hrănească mai degrabă decât să-l ucidă.

Aşa s-a făcut că primarul Gutău s-a alăturat distracţiei generale de la cumpăna dintre ani celor care şi-au pus speranţa în el şi în echipa lui, neomiţând ca înainte de eveniment să-şi trimită detractorii între uşă şi scuipătoare cu argumente care nu lasă loc niciunei îndoieli asupra aranjamentului în urma căruia Romprest a bătut din pinteni să crească preţul, comisiei de licitaţie să-i fie bine cu capul pe pernă şi lui Ion Gigi Matei cald, după lăsarea la vatră, în eternitatea uitării viselor cu strigoii Vâlcii, la anu’ şi la mulţi ani!

Petrinel Ştefănescu