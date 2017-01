Handbal feminin, Liga Naţională   HCM a surclasat Dunărea!

• echipa vâlceană nu a avut mari probleme în faţa formaţiei de pe locul secund al clasamentului

În meciul de debut al anului 2017, HCM Râmnicu Vâlcea a avut parte de un adversar cât se poate de puternic, Dunărea Brăila, formaţie care în acest sezon stătuse etape bune pe primul loc al clasamentului şi care, printre altele, a învins pe CSM Bucureşti. Oaspetele, cu cinci handbaliste de naţională în lot, porneau ca mari favorite, mai ales că încă păstrau şanse teoretice de a se bate cu bucureştencele pentru cucerirea titlului naţional. De partea cealaltă, HCM are în lot o singură tricoloră, Florica, dar nici extrema nu a putut să joace, din cauza unei accidentări. în teren n-au jucat, însă, numele, ci două echipe, dintre care cea vâlceană a dominat cu autoritate şi s-a impus fără drept de apel. Prima repriză a fost una de vis pentru echipa nostră. HCM a făcut cele mai bune 30 de minute din acest sezon competiţional şi, probabil, din istoria clubului. Elevele lui Sbora s-au distanţat încă din start, la 4-1, apoi 7-2 şi deja se prefigura una dintre cele mai mari surprize ale acestui campionat. Dunărea a încercat din răsputeri să revină şi să reducă din handicap. Gabriella Szucs, de la care credeam că o să vină principalul pericol, nu a reuşit mare lucru, nu a marcat nici măcar un gol, în timp ce Eliza Buceschi nu a făcut nici ea o partidă bună la revenirea la Dunărea. De partea cealaltă, Petra Blazek a făcut minuni în poarta formaţiei noastre şi a scos minge după minge. în mod logic, la pauză a fost o diferenţă la care nici cei mai optimişti suporteri nu se aştreptau: 12-7! Soarta celor trei puncte puse în joc nu era stabilită, însă, cunoscut fiind faptul că au fost destule meciuri în care HCM a clacat spre final.

Echipa noastră a avut primul atac al mitanului secund şi a reusit să încrie, ducând diferenţa la opt goluri. Apoi, Dunărea Brăila a dat semne de revenire şi a recuperat gol după gol. La 12 minute de la reluare, handicapul era doar de două goluri, 15-13 şi în tribune multă îngrijorare. A fost, din fericire, un simplu foc de paie. Echipa noastră a revenit spectaculos, Petra Blazek şi-a intrat, din nou, în mână şi problema învingătoarei nu s-a mai pus, după ce HCM s-a distanţat şi la nouă goluri. La final a fost 25-19 şi trupa lui Gheorghe Sbora a urcat în clasament două locuri. în etapa următoare, ultima a turului de campionat, Andreea Adespii şi compania vor evolua în deplasare, contra craiovencelor de la SCM. în cazul unui nou rezultat pozitiv, formaţia noastră poate spera chiar şi la ocuparea unui loc care să-i permită participarea în viitoarea ediţie a cupelor europene.

Cetate se retrage?

Este posibil ca Liga Naţională de handbal feminin să continue până la final cu doar 12 formaţii, deşi ar fi trebuit să fie cu două mai mult. Cetate Deva nu s-a prezentat la meciul contra craiovencelor de la SCM şi la a doua neprezentare o să fie exclusă din campionat. în acest caz, toate rezultatele înrergistrate de celelalte formaţii contra devencelor o să fie anulate şi două echipe vor sta în fiecare rundă. Devencele ar trebui să joace în deplasare, pe terenul Universităţii Cluj-Napoca. Nu o să fie nici dejavantaj nici avantaj pentru nimeni, având în vedere că Cetate a pierdut toate cele 10 meciuri pe care le-a disputat până acum, nereuşind să câştige nici măcar un punct. Astfel se încheie şi lupta pentru evitarearea directă a retrogradării.

Rezultate:

CSM Bucureşti – a stat

CSM Unirea Slobozia-CSU Danubius Galaţi 25-21

CSM Bistriţa-HC Zalău 27-28

CS Măgura Cisnădie-CSM Roman 23-24

HCM Rm. Vâlcea-HC Dunărea Brăila 25-19

Cetate Deva – SCM Craiova – nu s-a disputat

ACS Corona Braşov-”U” Cluj 28-32

Clasament:

1. CSM Bucureşti 12 11 0 1 371-253 33

2. Dunărea Brăila 11 8 1 2 282-270 25

3. HC Zalău 11 7 1 3 274-262 22

4. CSM Roman 11 5 3 3 279-252 18

5. SCM Craiova 10 5 2 3 260-246 17

6. HCM Rm.Vâlcea 11 5 1 5 268-273 16

7. Corona Braşov 12 5 1 6 308-314 16

8. CSM Bistriţa 11 5 0 6 305-305 15

9. U Cluj 11 4 2 5 285-273 14

10. Măgura Cisnădie 11 4 1 6 260-286 13

11. Danubius Galaţi 12 4 0 8 243-275 11

12. Unirea Slobozia 11 2 2 7 277-305 8

13. Cetate Deva 10 0 0 10 216-314 0

Penalizări:

* CSU Danubius Galaţi (-1pts folosirea unui jucator în stare de suspendare)

* CSM Ploieşti (-3pts neprezentare)

Mai sunt de disputat din turul campionatului:

Etapa a XII-a:

CSM Bucureşti-ACS Corona Braşov 34-25

CSU Danubius Galaţi – va sta

HC Zalău-CSM Unirea Slobozia

CSM Roman-CSM Bistriţa

HC Dunărea Brăila-CS Măgura Cisnădie

SCM Craiova-HCM Rm. Vâlcea

”U” Cluj-Cetate Deva

Pentru HCM au marcat în acest sezon:

Senocico – 54, Simion – 51, Adespii – 35, Beleska – 32, Safta – 25, Vizitiu – 23, Florica – 20, Gavrilă – 23, Stoicănescu – 20, Gomes – 9, Craiu – 7, Khuildi – 8.

Declaraţii:

”Plecăm înainte de orice joc cu gândul la victorie, azi am fost mai bune de la început până la final şi am meritat victoria. Nu contează cel mai mult că am învins echipa care a trecut de CSM Bucureşti, importante sunt cele trei puncte. Contează că am câştigat şi de acum încolo ne dorim cât mai multe victorii, putem câştiga şi la Craiova. Eu am avut o perioadă ceva mai slabă, dar am trecut peste şi sper să îmi menţin această formă sau chiar mai bine până la finalul sezonului” – Andreea Adespii.

”Poate din tribună s-a văzut că a fost uşor, dar a fost un meci foarte greu, ne bucurăm că ne-am menţinut concentrarea de la început până la sfârşit şi nu am cedat. Din fericire, am făcut un joc foarte bun, le mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi îi aşteptăm în continuare la sală. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, ne aşteaptă un meci greu la Craiova, o să tragem cu dinţii de fiecare minge şi sper să ne întoarcem acasă cu ceva puncte. Mă bucur că am reuşit să începem anul cu o victorie.” – Mihaela Senocico.

”Mă bucur că am debutat cu dreptul în calitatea care mi-a fost acordată, dar cel mai important este că fetele şi-au schimbat atitudinea şi au vrut. Când vrei, poţi să treci de echipe care teoretic au valoare mai mare, am avut în faţă o echipă cu jumătate din echipa naţională, iar la HCM sunt multe tinere care vor să se afirme. Sper ca fetele să rămână cu picioarele pe pământ, greul acum începe. Avem obiectiv să ne clasăm pe un loc onorabil pentru Vâlcea, care a însemnat ceva pentru handbal şi să construim o echipă care să reaprindă speranţele că putem să jucăm din nou în cupele europene. Urmează un meci dificil la Craiova, care este o altă echipă bună, cred că în primele trei din campionat, m-aş bucura să confirmăm jocul bun de azi, să ne gândit că începe returul, care nu e deloc uşor” – Petre Berbecaru.

”Dunărea este una din cele mai bune echipe din Liga Naţională. Am încercat să le ţinem piept, am reuşit şi mă bucur pentru acest succes. Nu mă gândesc încă la meciul de la Craiova. Trebuie să pregătim bine şi acest meci.” – Gheorghe Sbora. (G.C.)