Brigada de agitaţie a muezinilor USR vrea capul lui Ciorbea, pe tipsie

Miercuri seară, circa 150 de tineri, elevi şi studenţi, s-au adunat la fântâna Universităţii, în Bucureşti, la aceeaşi oră când în centrul municipiului Cluj-Napoca trei sute de colegi de-ai lor au ieşit la protest împotriva deciziei lui Victor Ciorbea de a ataca la Curtea Constituţională Legea 90/2001, referitoare la faptul că persoanele condamnate penal nu mai pot figura în componenţa guvernului. La portavoce, unul dintre mitingişti, un pic mai înainte născut decât majoritatea celor prezenţi la evenimentul premeditat pe site-urile de socializare, şi-a scos fiţuica din buzunar să explice pe acompaniamentul clănţănitului din dinţi care este motivul şi scopul manifestării în spaţiul public al celor care imediat după pluguşor şi sorcovă au ieşit să mai facă rost de un ban în plus la carnavalul în cadrul căruia organizatorii le-au solicitat prezenţa: “Cred că este de datoria noastră, a cetăţenilor, să atragem atenţia ori de câte ori are loc un derapaj, au loc atacuri la adresa statului de drept. Mesajul nostru este adresat întregii clase politice, anume că societatea civilă nu tolerează niciun derapaj de la respectarea legilor şi o să ieşim în stradă ori de câte ori este nevoie să le taxăm abuzurile”.

Dacă vă uitaţi la imaginile surprinse cu “masele indignate” veţi descoperi că majoritatea sunt de vârsta celor care şi-au abandonat săniuţele pe derdeluşul lui Vasile Alecsandri, spre a deveni brusc şi absolut inexplicabil copiii bătrâni, sacrificaţi pe post de combustibil, în vatra în care ard la foc de crapă soba orgoliile şi interesele impostorilor din clasa politică trimişi la ultimele alegeri la periferia preocupărilor, de societatea serioasă şi responsabilă de viitorul ţării.

La Cluj, USR-iştii şi strânsura de pe Facebook au îngroşat pe parcursul manifestaţiei rândurile celor 300 care au început iniţial protestul şi, în pofida asigurărilor date de organizatori, că nu vor fi scandate lozinci împotriva unui partid sau politician anume, lucrurile au stat cu totul altfel. Tot circul a continuat în aceeaşi notă, până când în final organizatorii au recunoscut la portavoce că, în definitiv, demersul lui Ciorbea este constituţional, dar imoral.

Pe fondul acestei justificări, în mulţimea pancartelor agitate de ansamblul reunit al şcolerilor, am remarcat-o pe aceea inscripţionată “Jos ciuma roşie!”. Dacă mucimea isterizată se referea la nou-instalata putere şi la guvernul Grindeanu, care le creşte bursele spectaculos de la 85 de lei la peste 200, concomitent cu cadoul călătoriilor gratuite cu trenul, ar fi însemnat că s-au înjurat singuri de mamele lor care mai economisesc aşa un ban, tot pentru lepădatul la facultate.

Dacă creierii croşetaţi (un ochi pe faţă, altul pe dos) i-au dus cu gândul la PSD ca la o prelungire a sistemului comunist în 2017, înseamnă că nu se mai poate face nimic pe potriva felului în care au fost educaţi ca juniorii în credinţa celor predestinaţi să devină bombe umane şi că artizanii din umbră care au pus la cale o asemenea crimă ar trebui să fie trataţi ca terorişti, chiar dacă nu se mărturisesc de-ai lui Allah, dar în definitiv la fel de nocivi pentru felul în care mişcă România.

P.S. Subiectul ar fi meritat să beneficieze de un spaţiu publicistic mai generos, de care, din păcate, nu am dispus. Voi reveni cu prilejul unei ediţii viitoare.

Petrinel Ştefănescu