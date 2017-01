30 locuri de muncÄƒ disponibile Ã®n Danemarca

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în prima parte a luni martie 2017, o selecţie a locurilor de muncă pentru sectorul agricol – cules căpşuni – 30 de locuri pentru Danemarca.

Cerinţele locului de muncă: Vârsta minimă 18 ani; muncă fizică grea; sunt preferaţi lucrătorii cu experienţă anterioară la culesul căpşunilor. Lucrătorii trebuie să fie motivaţi şi flexibili în privinţa programului. Se acceptă şi cupluri.

Durata contractului: Durata contractului este de aproximativ 6-7 săptămâni, 6 zile/săptămână, în medie 25-30 ore/săptămână.

Limba străină: limba engleză – nivel mediu.

Plata muncii: Plata muncii este în funcţie de cantitatea recoltată (la kilogram). Se plăteşte echivalentul în coroane daneze a aprox. 1 euro brut/kg. plus 6,75 % spor de muncă grea, plus 12,5% bani de vacanţă aplicaţi la suma totală. Mai multe informaţii despre plata muncii găsiţi pe website-ul www.duborgjordbaer.dk, iar despre impozite pe: http://www.skat.dk/SKAT.

Alte beneficii: Cazare în clădire/camere. Taxa de cazare pe zi/o persoană este echivalentul în coroane daneze a circa 8 euro (se asigură spaţii pentru prepararea mâncării, internet wireless, duşuri, TV, maşini de spălat). Alte informaţii pe website-ul www.duborgjordbaer.dk.

Mod de aplicare: Pentru a aplica, candidaţii trebuie să acceseze linkul: http://www.duborgjordbaer.dk/job-application.html. De pe acest link se descarcă modelul de CV EUROPASS, ce trebuie completat în limba engleză şi cu poza ataşată, conform instrucţiunilor. C.V-urile se trimit pe adresa de email info@duborgjordbaer.dk. Preselecţia persoanelor care au aplicat este făcută de angajator. Invitarea la selecţie a persoanelor preselectate se va face în timp util de consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov. Selecţia va avea loc la Braşov, la începutul luni martie 2017. Detalii referitoare la data, locul şi programul selecţiei vor fi trimise NUMAI persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la interviu. Termen limită de trimitere a CV-ului: 15.02.2017.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pe site-ul ANOFM: www.eures.anofm.ro, site-ul AJOFM Vâlcea: www.valcea.anofm.ro sau la sediul agenţiei din Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, et. III, cam. 301, Compartiment EURES, telefon: 0350419715.