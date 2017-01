Propunerile lui Mateescu

• noul membru al Consiliul Superior al Magistraturii vrea ca emitentul să răspundă pentru legile pe care le dă

Noul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul vâlcean Bogdan Mateescu, a avut activitate încă de la şedinţa de constituire a forului. Prima intervenţie a judecătorului vâlcean în cadrul şedinţei CSM a fost cea legată de răspunderea pecuniară a emitentului legilor în cazul condamnărilor de la CEDO: „Poate că ar trebui să ne gândim cu toţii într-o dezbatere publică, şi mi-ar plăcea ca şi doamna preşedinte Ghena să îmi spună părerea dânsei, dacă alte lipsuri referitoare la alte răspunderi ale factorilor implicaţi nu cumva ar trebui să fie adoptate. Mă refer exact la răspunderea emitentului legii şi a celui care o execută. Dacă luăm ca reper hotărârile CEDO – 90% dintre încălcări, 90% din despăgubirile plătite de statul român se datorează legislaţiei proaste, defectuoase sau imprevizibile şi politicilor publice păguboase. A se vedea în primul caz retrocedările şi Legile Proprietăţii, iar în al doilea caz doar cu titlu de exemplu – penitenciarele”, a spus magistratul vâlcean. În dialogul purtat cu ministrul Justiţiei, Florin Iordache, tot în cadrul şedinţei de constituire a CSM, judecătorul Bogdan Mateescu a ridicat câteva probleme: „O nevoie socială este şi setea justiţiabilului de condiţii decente de a fi judecat, de sedii ale instanţelor. Toate aceste aspecte sunt chestiuni de dorinţă publică, de ordine publică. Eu nu am auzit justiţiabilii mei să-şi dorească o Lege a amnistiei, dar nu facem discuţia aceasta. Nici măcar să-şi dorească o Lege a răspunderii, pentru că ei ştiu că ea există, cei care citesc şi participă la dezbateri, cum spunea doamna preşedinte Tarcea, de bună credinţă. Subliniez, încă o dată, se ia ca reper acel total de despăgubiri plătit de statul român în urma condamnărilor CEDO. Niciodată nu am văzut proporţia dintre încălcările constatate de Curtea de la Strasbourg împotriva statului român decurgând din legi şi nu există o răspundere a Parlamentului şi nici din politici publice păguboase – când este vorba de penitenciare şi nu există o lege a răspunderii Guvernului. Şi acestea sunt de strictă necesitate… Aş vrea să subliniez, domnule ministru, pentru dumneavoastră şi pentru cei care consideră că un astfel de demers ar fi bun, că opoziţia noastră cu privire la adoptarea unui proiect nu vizează o frică de răspundere, dimpotrivă, şi aveţi dovezi cu toţii că magistraţii sunt singurii care răspund cu adevărat printre alte puteri ale statului. Că nu este necesară o nouă lege, pentru că avem o reglementare funcţională în prezent privind regresul magistraţilor, în condiţiile legii şi în limitele constituţionale. În al treilea rând, în condiţiile în care există un temei legal în prezent funcţional, poate că ar trebui să ne gândim cu toţii într-o dezbatere publică – şi mi-ar plăcea ca şi doamna preşedinte Ghena să îmi spună părerea dânsei – dacă alte lipsuri referitoare la alte răspunderi ale factorilor implicaţi nu cumva ar trebui să fie adoptate”. O altă problemă ridicată a fost cea privind preluarea bugetelor instanţelor de către instanţa supremă, obiectiv asumat şi în proiectul cu care a câştigat încrederea colegilor şi a ajuns în Consiliul Superior al Magistraturii: „Aş vrea, doamna preşedinte Ghena, să vă revizuiţi un pic obiectivul, măcar să parcurgem paşi esenţiali în vederea preluării la sfârşitul anului în curs. Avem deja o tentativă de preluare, demarată de către vechiul Consiliu – acea comisie inter-instituţională din partea Ministerului, Înaltei Curţi şi Consiliului. S-a întrunit de două ori, e drept lipsit de eficienţă. În urma discuţiilor purtate cu colegii din ţară şi nu numai din perspectivă salarială – şi din perspectiva infrastructurii – putem să discutăm despre o politică multi-anuală în ceea ce priveşte administrarea justiţiei pornind de la administratorul său – Consiliul Superior al Magistraturii, cel care îi garantează independenţa…”, a precizat judecătorul Mateescu. Şi, în fine, ultima din problemele ridicate în această şedinţă de magistratul vâlcean a fost preluarea sistemului ECRIS de către CSM: „În perspectiva optimizării volumului de activitate, eu am susţinut în proiectul meu şi am concursul colegilor în legătură cu echilibrarea activităţii instanţelor din perspectiva complexităţii. Este tot o zonă de optimizare. Îmi propusesem şi v-aş întreba dacă sunteţi de acord, deja discuţiile devin ample, dar este bine să ştim de la începutul mandatului, dacă nu cumva administrarea bazelor de date, evidenţa informatizată a instanţelor – cea care garantează repartizarea aleatorie ca principiu legal, anume ECRIS, nu cumva se impune a fi preluată de la Ministerul Justiţiei către Consiliul Superior al Magistraturii”, a afirmat Bogdan Mateescu. (G.C.)