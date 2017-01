Marea asfaltare la Vlădeşti

În acest an, primarul comunei Vlădeşti, Sorin Ghiţă, vrea să implementeze un proiect care constă în lucrări de modernizare a DC 168 pe o lungime de un kilometru (cale de acces ce face legătura între Vlădeşti şi Trundin) şi lucrări de stopare a alunecării de teren din zona Calea Lacului. Despre acest proiect, primarul Sorin Ghiţă ne-a spus: „În anul 2016 s-a reactivat o alunecare de teren pe Drumul Comunal 168, cale de acces ce leagă Vlădeştiul de Trundin. Această alunecare de teren s-a reactivat în zona Calea Lacului. Am reuşit să reparăm drumul distrus, dar, în continuare, în acest an, ne propunem să stabilizăm zona cu alunecarea de teren şi să modernizăm DC 168 pe o lungime de aproximativ un kilometru, astfel încât legătura între cele două aşezări să fie de lungă durată şi la standarde optime. De asemenea, în apropierea acestui drum se află un izvor de apă pe care ne propunem să-l amenajăm. Dorim să construim o fântână asemănătoare cu cea de la intrarea în localitate, astfel încât oamenii care vor trece pe aici să beneficieze şi să se bucure de existenţa acesteia”. (G.C.)