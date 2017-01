Simona Arsu, de pe scena Teatrului Anton Pann pe marile ecrane

• actriţa a fost distribuită în filmul lui Nae Caranfil ,“6,9 pe scara Richter”

În ultimii ani tot am vorbit de actorii Teatrului Anton Pann, aceşti tineri frumoşi şi talentaţi care au făcut tot ce este posibil prin spectacolele de calitate produse aici să alăture numele aceste instituţii de cunoscute şi consacrate teatre din ţară. Critica de specialitate şi numeroasele premii obţinute la evenimente de top privind teatrul românesc confirmând acest aspect. Aşa se explică nominalizările la Gala Premiilor UNITER, selecţiile şi participările la Festivalul Naţional de Teatru, Festivalul Internaţional de Film “TIFF” Transilvania, participările în cadrul Galei Tânărului Actor “Hop” de la Costineşti, turneele din afara graniţelor şi premiile obţinute în cadrul unor festivaluri naţionale şi internaţionale. Nu este pentru prima oară când numele unui actor de la Teatrul Anton Pann se regăseşte pe afişele unor filme şi scurt metraje româneşti. Amintim aici doar două nume, Emilian Marnea care a jucat în “Şanţul” şi “Poarta Albă” şi Mădălina Ciotea în filmul “De ce eu?” film a cărui proiecţie a avut loc într-un cadru festiv la Sala Consiliului Judeţean Vâlcea. Acum a venit vremea unei alte actriţe de la Teatrul Anton Pann să fie pe marile ecrane.

Simona Maria Arsu dublă laureată a Galei HOP de la Costineşti în anii 2012, 2013, a debutat pe scena Teatrului Anton Pann în anul 2015 în spectacolul “Femei/Bărbati”, regia Vlad Massaci. La scurt timp, în 2016, am văzut-o în “Respiră” de Duncan Macmillan, spectacol regizat de Adrian Roman unde alături de Olimpiu Blaj a avut un rol de forţă. Pentru talentul său Nae Caranfil a distribuit-o în filmul “6,9 pe scara Richter”. Anul trecut, filmul “6,9 pe scara Richter” în care joacă şi Simona, a fost prezentat în premieră mondială la Cluj, pe 27 mai în deschiderea Festivalului Internaţional de Film Transilvania “TIFF” 2016. Filmul a avut şi o avanpremieră bucureşteană în cadrul Les Films de Cannes a Bucarest, proiecţia fiind sold-out încă înainte de începerea festivalului. Din 20 ianuarie filmul lui Nae Caranfil, “6,9 pe scara Richter” va rula în cinematografele româneşti. Personajul principal al filmului, un tânăr actor care navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de musical, cu o nevastă geloasă până la depresie şi obsesia marelui cutremur devastator, îşi dă seama că adevăratul cutremur pentru el se dovedeşte a fi reapariţia intempestivă a propriului tată, după ani buni de absenţă, care se instalează în universul lui, confiscându-l cu totul şi bulversându-i existenţa. Ne onorează faptul că printre actorii distribuiţi: Laurenţiu Bănescu, Maria Obretin, Teodor Corban se numără şi actriţa Teatrului Anton Pann din Rm Vâlcea, frumoasa şi talentata Simona Arsu. Şi ea, ca majoritatea actorilor de la Teatrul Anton Pann, vine de la Cluj, de la clasa profesoarei Miriam Cuibuş, Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babes Bolyai. În curând o veţi putea vedea pe Simona, live, în YEN spectacol de teatru în regia lui Adrian Roman. Simona nu este la primul ei film, ea deţine rolul principal, Rache, în filmul “The Devil Complex” regizat de Mark Evans . “The Devil Complex” filmul în care a fost distribuită Simona Maria Arsu este un film de groază despre pădurea Baciu, o pădure cu o istorie întunecată de evenimente stranii, fantome şi nenumărate cazuri de persoane dispărute. Până când filmul “6,9 pe scara Richter” va veni şi la Rm Vâlcea vă lansăm invitaţia s-o urmăriţi pe Simona în spectacolele Teatrului Anton Pann.