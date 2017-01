Scandal la Centrul de boli psihice de la Măciuca

• după dezvăluirile făcute de Tolontan, directorul Smărăndoiu şi-a pierdut postul • Nicolae Badea este şi el în pericol

Zilele trecute, mass-media din toată România au explodat în urma unor dezvăluiri făcute de jurnalistul Cătălin Tolontan. Acesta a prezentat o serie de fotografii şi filmuleţe care prezentau condiţiile în care sunt trataţi pacienţii centrului de boli psihice de la Măciuca. Aceştia erau legaţi de paturi, imaginile fiind unele emoţionante. După două zile de frământări, primele măsuri au venit.

Smărăndoiu, retrogradat!

S-au luat primele măsuri în scandalul de la Centrul de boli psihice de la Măciuca. Şeful centrului, Sergiu Smărandoiu, a fost „retrogradat” de către conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Potecţia Copilului Vâlcea, fiind trimis ca simplu inspector în altă unitate a Direcţiei. Măsura s-a luat în urma anchetei desfăşurate la căminul din Maciuca ca urmare a apariţiei în presă a unor fotografii ale unor bolnavi psihic legaţi de paturi, cu răni pe faţă sau pe picioare. Măsuri administrative s-au luat şi în cazul medicului centrului care a fost penalizat cu 10 la sută din salariu pe o perioadă de trei luni. Şefii de la judeţ au precizat că vor continua atât ancheta disciplinară, cât şi cea penală demarată de Poliţie, până la stabilirea tuturor celor care poartă vina în cazul acestei situaţii apărute la centrul de la Măciuca. Vizat este inclusiv directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Vâlcea. Jurnalistul Cătălin Tolontan a publicat, săptămâna trecută, o serie de fotografii în care apăreau bolnavi psihic legaţi de paturi, cu răni pe faţă sau pe picioare. Atât şeful centrului, Sergiu Smărandoiu, cât şi angajaţi ai centrului au infirmat că ar lega pacienţii de paturi, precizând că ar fi vorba de o înscenare.

Liberalii fructifică şi atacă!

Consilierul liberal Victor Stănculescu îl atacă la baionetă pe preşedintele CJ, Costi Rădulescu, despre care spune că ştia despre situaţia de la Măciuca: “Dezvăluirile recente despre pacienţii Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca mă determină să-i solicit public domnului preşedinte Constantin Rădulescu să precizeze cu exactitate de când cunoştea situaţia existentă în acest centru. M-am deplasat în urmă cu câteva zile la Măciuca, iar din discuţiile pe care le-am purtat cu anumiţi angajaţi ai centrului, aceştia mi-au spus că fotografiile ajunse în mass-media, dar şi o sesizare privind situaţia existentă s-au aflat pe masa preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea încă din luna septembrie a anului trecut. Sunt de acord cu afirmaţiile domnului preşedinte Constantin Rădulescu că situaţia este gravă şi se impun măsuri dure, dar mă întreb de ce ne-a ascuns această situaţie? De asemenea, în informarea nr. 19.447/23.12.2016 prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean, domnul preşedinte Rădulescu a punctat doar faptul că a propus ca o parte din beneficiarii CRNN Măciuca, cei cu grave probleme psihice, să fie supuşi evaluării medicale de către specialiştii Spitalului Drăgoeşti. Din dorinţa de a-mi face o imagine cât mai corectă şi detaliată în ceea ce priveşte situaţia de la Măciuca, luni, 23 ianuarie 2017, m-am deplasat la centru împreună Mihaela Andreianu, consilier judeţean, interesată, ca şi mine, să afle adevărul. Am stat de vorbă cu directorul Sergiu Smărăndoiu care a susţinut că patru-cinci angajaţi i-ar fi maltratat pe pacienţi cu intenţie, pentru a-l compromite, din cauza faptului că nu l-ar fi susţinut în campanie pe candidatul PSD pentru Primăria Măciuca. De asemenea, Sergiu Smărăndoiu a estimat că pozele publicate în presă au fost făcute pe parcursul mai multor luni. Directorul Smărăndoiu nu a reuşit însă să ne explice cum de nimeni nu i-a supravegheat în acele momente pe pacienţi (65 în total), în condiţiile în care centrul are 68 de angajaţi. Explicaţii logice nu am primit nici în privinţa rănilor pe care le prezentau bolnavii. Domnul Smărăndoiu ne-a mai spus că, în decembrie, Consiliul Judeţean ar fi întocmit un raport în legătură cu CRRN Măciuca, iar preşedintele Constantin Rădulescu i-a făcut observaţii „doar în legătură cu lemnele netăiate şi cu ciorba, care nu i-a plăcut”. Conform afirmaţiilor directorului centrului, la plecare, preşedintele Consiliului Judeţean i-a cerut un singur lucru: să facă un referat cu „complicii” care au dat presei pozele. Am discutat şi cu anumiţi angajaţi ai centrului. Aceştia mi-au dezvăluit că şi soţia directorului lucrează la CRRN Măciuca şi că, atunci când ea este pe tură, unii dintre ei sunt folosiţi la diverse munci, acasă la şeful lor (în perioada septembrie-noiembrie, când directorul Smărăndoiu şi-a renovat casa şi a avut foarte multă treabă). Consider că se impune de urgenţă o informare a tuturor consilierilor judeţeni din partea preşedintelui Constantin Rădulescu despre situaţia de la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca. Apreciez atitudinea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea care s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu şi a deschis un dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălceşti“, spune Stănculescu. (G.C.)