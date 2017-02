Schimbări în PSD Vâlcea

La sfârşitul săptămânii trecute, a avut loc prima reuniune din acest an a Comitetului Executiv Judeţean al PSD Vâlcea, reuniune în care, spune conducerea organizaţiei vâlcene, s-au dezbătut teme importante pentru Organizaţia Judeţeană PSD Vâlcea, ce vor fi abordate pe parcursul anului 2017. Astfel, dintr-un comunicat transmis de biroul de presă al PSD Vâlcea aflăm că în cadrul întâlnirii de vineri, 27 ianuarie 2017, au fost prezentate mai multe materiale cu privire la analiza rezultatului alegerilor locale şi parlamentare, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi unele măsuri cu caracter intern, menite să contribuie la consolidarea PSD Vâlcea ca principală forţă politică de la nivelul judeţului. Au participat la şedinţa CEJ preşedinţi de organizaţii, primari, viceprimari, consilieri judeţeni, parlamentari. Cu această ocazie, membrii Comitetului Executiv Judeţean au votat în unanimitate desemnarea senatorului Matei Constantin Bogdan ca secretar executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Vâlcea, până la următoarea conferinţă judeţeană de analiză şi alegeri. Trebuie menţionat că fostul senator Laurenţiu Coca, secretar executiv al partidului, a demisionat din funcţie ca urmare a faptului că a devenit funcţionar public. Tot la întâlnirea de la sfârşitul săptămânii trecute, Comitetul Executiv Judeţean al PSD Vâlcea l-a desemnat prin vot pe inginerul Adrian Mihăilă ca preşedinte Clubului Social Democrat Vâlcea, structură de dezbateri şi dialog cu societatea civilă, prevăzută în cadrul Statutului PSD. De asemenea, membrii Comitetului Executiv Judeţean au adoptat MOŢIUNEA prezentată de preşedintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, cu privire la declanşarea procedurilor statutare de evaluare şi pregătire a tuturor structurilor interne pentru alegerile locale din anul 2020. ”Rezultatele de la alegerile locale, dar şi parlamentare au fost unele excepţionale şi îi felicit şi le mulţumesc tuturor pesediştilor, membrilor şi simpatizanţilor noştri din tot judeţul. Eu cred că din acest moment, bazându-ne pe bunele rezultate şi experienţa acumulată, trebuie să trecem într-o altă etapă şi anume pregătirea partidului pentru următoarea provocare: «Alegerile din anul 2020», iar startul acestei operaţiuni a fost dat în cadrul acestei întâlniri. În paralel, în plan administrativ ne vom mobiliza pentru punerea în practică a măsurilor prezentate în programul economic şi social cu care am câştigat alegerile locale şi parlamentare. Este o perioadă grea prin care ţara trece, cu provocări incredibile, dar sunt convins că la nivel guvernamental, dar şi local, vom reuşi împreună să construim pentru binele oamenilor”, a spus Constantin Rădulescu, preşedinte PSD Vâlcea. PSD Vâlcea a mai anunţat că în prima jumătate a acestui an vor fi demarate şi implementate proceduri specifice cu privire la înfiinţarea Ligii Elevilor Social Democraţi şi Ligii Studenţilor Social Democraţi din cadrul TSD Vâlcea. (G.C.)