Apă plată gratis la… izvorul din Băbeni 

De ani buni, un izvor aflat pe Drumul Naţional 64, în localitatea Băbeni, a devenit un adevărat loc de pelerinaj pentru vâlceni şi nu numai. Zilnic, sute de oameni stau la coadă pentru a se aproviziona cu apa despre care au aflat că are proprtietăţi mai bune decât a celor îmbuteliate de firme de renume din România. Are substanţe organice în proporţie de 1,58%, fier în proporţie de doar 0,029% şi o duritate de 2,2%. Ea fost descoperită din întâmplare, acum câţiva ani, după ce s-a forat un puţ pentru alimentarea unei şcoli aflate în apropiere. „Un echipaj de la Bucureşti a fost cel care l-a depistat şi am plecat pe ideea să facem aici un puţ forat care să ajute şi să fie necesar comunităţii. Este un puţ de adâncime, are 115 metri, iar apa care iese la suprafaţă este sută la sută apă plată şi corespunde calitativ din toate punctele de vedere celorlalte ape, unele chiar aflate la comercializare. Ba chiar întrece caracteristicile altor izvoare din care provine apa minerală aflată în comerţ. Sunt şi unii care vin noaptea să îmbutelieze apa de aici şi o vând prin alte părţi. Nu e corect, dar dacă Dumnezeu a dat-o gratis, toată lumea ar trebui să vină să bea”, spune Antim Marinescu, fostul director al şcolii de lângă liceu şi cel care a făcut puţul în urmă cu mai mulţi ani. De atunci, zilnic, sute de oameni din toate colţurile judeţului şi nu numai stau la coadă pentru a-şi umple bidoanele cu apă potabilă. Spun despre ea că e curată ca lacrima. „Deseori vin la acest izvor pentru că apa e foarte bună de băut şi nu cred să existe în zonă asta vreo altă sursă mai bună!”, spune un barbat, venit din Ioneşti să îşi încarce bidonele cu apă de la fântâna din Băbeni. De dincolo de gard, un localnic îi confirma spusele: „Eu am lăsat un bidon din ăsta de cinci litri, plin cu apă, o lună. Nu am găsit nimic pe fundul bidonului, depuneri sau mai ştiu eu ce. Celălalt din fântână se înverzeşte un pic, dar apa asta… niciun pic”. De când cu izvorul, în zonă s-a dezvoltat un adevărat centru comercial, vânzători ambulanţi având mici tarabe cu miere sau dulceţuri, iar afacerea e chiar profitabilă. „Merge foarte bine afacerea pentru că există un trafic destul de mare zilnic, lumea este predispusă a consuma produse naturale şi atunci este firesc să ne meargă şi nouă bine. În plus, apa are nişte proprietăţi, zic eu, bune, este o apă curată şi pentru ea vin zilnic sute de oameni”, spune un comerciant. Poliţia Rutieră Vâlcea a impus administraţiei locale să amenajeze o nouă parcare în dreptul izvorului, din cauza faptului că pe DN 64 care face legătura dintre Drăgăşani şi Râmnicu Vâlcea s-au produs mai multe accidente cauzate de maşinile care sunt zilnic parcate pe carosabil de oamenii care-şi procură apa. Fosta conducere a Primăriei Babeni s-a conformat şi a construit parcarea. (G.C.)