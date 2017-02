Liberalii vor buget mai mare pentru Vâlcea

peneliştii spun că 54.843 mii lei este o sumă mult prea mică pentru necesităţile judeţului

În proiectul de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2017 promovat de Guvernul Grindeanu-PSD, autorităţile publice din judeţul Vâlcea sunt văduvite de fonduri. De exemplu, conform Anexei nr. 7 în care se regăsesc sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, judeţului Vâlcea îi sunt alocate doar 54.843 mii lei, în timp ce altor judeţe similare, precum Vaslui, îi sunt alocate 90.398 mii lei. În condiţiile în care cele două judeţe sunt similare atât din punct de vedere al suprafeţei, cât şi al populaţiei, diferenţa de peste 40% fonduri alocate mai mult judeţului Vaslui faţă de Vâlcea nu se justifică. În aceste condiţii, deputatul Cristian Buican şi senatorul Romulus Bulacu au iniţiat un amendament la Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 prin care fondurile pentru autorităţile publice locale să fie distribuite direct de la Guvern, pe bază de limite minime de venituri pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, la fel ca în anul 2015. Un alt motiv pentru care cei doi parlamentari PNL ai judeţului Vâlcea au iniţiat acest amendament la Legea Bugetului de Stat îl constituie subfinanţarea autorităţilor publice locale şi judeţene şi suspiciunile continue privind alocarea pe criterii politice a fondurilor publice care există în fiecare an. Alocarea de fonduri direct de la Guvern către autorităţile publice locale precum în anul 2015, pe limite minime de venituri pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale reprezintă o modalitate de repartiţie a fondurilor susţinută şi de organismele reprezentative ale autorităţilor publice locale ale comunelor şi oraşelor. Această modalitate de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale presupune alocarea de fonduri pentru atingerea limitelor minime de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, luând în calcul veniturile proprii realizate pe anul 2016, astfel: a) 1.500.000 lei pentru comune; b) 6.000.000 lei pentru oraşe; c) 20.000.000 lei pentru municipii; d) 50.000.000 lei pentru municipii reşedinţe de judeţ; e) 80.000.000 lei pentru judeţe. „Am iniţiat acest amendament prin care Guvernul alocă direct fonduri localităţilor până la asigurarea unor limite minime pentru fiecare tip de autoritate publică locală în parte în vederea unei corecte finanţări a autorităţilor publice locale. Prin această modalitate de repartizare a fondurilor, atât bugetele comunelor şi oraşelor cresc substanţial, indiferent de coloratura politică a edililor, cât şi bugetul Consiliilor Judeţene. De exemplu, la Vâlcea suma ar creşte substanţial de la 54.843 mii lei la 80.000 mii lei. Din punctul de vedere al impactului bugetar, suma destinată autorităţilor publice locale ar creşte cu doar 0,3%, ceea ce nu reprezintă o creştere ce ar pune în pericol stabilitatea bugetară. Mai mult decât atât, am propus acest amendament prin care se reintroduce modelul de finanţare al autorităţilor publice locale din anul 2015, deoarece atunci acesta a fost susţinut chiar de Liviu Dragnea şi PSD. Ţinând cont că, atât organismele reprezentative ale comunelor şi oraşelor, cât şi majoritatea primarilor au apreciat acest model de finanţare a primăriilor, precum şi impactul financiar minor, consider mai mult decât oportun acest amendament”, a declarat preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. (G.C.)