Udubae şochează   “Plec, îmi e frică!”

a fost ales primar la Bujoreni, dar a decis să demisioneze de frica unor grupuri de interese

La doar şase luni distanţă de la alegerea sa ca primar al comunei Bujoreni, Gheorghe Udubae a decis să îşi dea demisia. Edilul localităţii învecinate cu municipiul Râmnicu Vâlcea spune că oameni din primărie, în frunte cu administratorul public, au încercat să îl oblige să ia decizii care l-ar fi trimis la puşcărie. Gheorghe Udubae este decis să nu mai revină asupra deciziei de a demisiona. Primarul spune că, dacă ar fi continuat, îşi punea în pericol şi libertatea şi sănătatea şi că o parte dintre consilierii locali şi angajaţi ai primăriei, în frunte cu administratorul public, au încercat să-l facă să ia decizii cu iz penal. Administratorul public a refuzat să îşi spună părerea şi spune că va face declaraţii abia după ce Udubae nu o să mai fie primar. “Este o decizie radicală, este drept. Mi-am dat seama în aceste şase luni de zile că nu se mai poate. În aceste luni, am reuşit să mă îmbolnăvesc. Am slăbit trei kilograme jumătate. În aceste luni, nu am reuşit să mă înţeleg cu omul pe care eu l-am angajat, Gheorghe Petrescu, să fie drept cu mine şi cu legile ţării. El m-a împins să fac greşeli, dar nu le-am făcut. Am cerut Consiliului Local să ia act de demisia mea. De mâine nu mai sunt primar. Nu poţi să respecţi legile într-un cuib de viespi. Domnului Petrescu i-am făcut un contract de management care a fost modificat. Au fost băgate prevederi aberante, de genul că trebuie să îi plătim 80 la sută din salariu dacă îl dau afară sau dacă propun Consiliului Local acest lucru. Am observat, mi-a promis că nu se mai întâmplă. Din păcate, şicanele au continuat. Să vă povestesc şi altceva. Mă trezesc cu o doamnă în vârstă care nu pleca de pe bancă. A zis că nu pleacă până nu îi dăm terenul de sub gară. Domnul Petrescu mi-a spus că are dreptate. A ajutat-o să facă o cerere. Într-o zi, revine femeia şi îi bagă 30 de lei consilierului meu personal. Am chemat poliţia, s-au făcut dosare penale. De atunci nu am mai văzut-o pe acea femeie. Mă gândesc că tot în mine a vrut să se lovească. Şi sunt alte şi alte exemple de acest sens, inclusiv o tentativă de a căsători civil o minoră”, ne-a declarat Gheorghhe Udubae. (G.C.)