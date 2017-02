De la 1 februarie,  A crescut salariul minim

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin Hotărâre de Guvern, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor.

Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.

Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.

Prin HG nr. 1/06.01.2017 s-a stabilit că, începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri) este de 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.

Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în hotărâre, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune. De precizat că, în conformitate cu prevederile art . 264 (1) din Legea nr. 53 / 2003 (republicată, cu modificările ulterioare) fapta persoanei care în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 4, alin. 2 din H.G. nr.500 /2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, această modificare se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată.