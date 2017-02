OUG 13 împarte în două clasa politică

reprezentanţii PSD susţin Guvernul Grindeanu • liberalii vor demisia

Aşa cum era de aşteptat, Ordonanţa de Urgenţă 13 şi protestele de stradă care au urmat au dus la o împărţire în două a clasei politice vâlcene. Reprezentanţii PSD Vâcea susţin guvernul instalat de o scurtă perioadă, în timp ce liberalii vor demisia.

“Am fost aleşi cu votul majorităţii”

Eugen Neaţă, aflat la primul mandat de parlamentar, îşi declară susţinerea pentru Grindeanu şi compania şi crede că instigatori de la USR şi PNL sunt printre protestatari: “Fiecare dintre noi are dreptul la liberă exprimare, dar haideţi înainte de a mai propaga mesajele celor care au fost la putere până acum, să va informaţi, să înţelegeţi că în joc este viitorul nostru şi al copiilor noştri. PSD a fost ales cu votul majoritar al populaţiei, nu a preluat puterea prin diversiune şi manipulare.

Am privit cu mare atenţie protestele ce se desfăşoară şi am constatat că cei care ies în stradă sunt reprezentanţi ai unor partide politice (PNL şi USR), reprezentanţi ai unor instituţii cărora le este interzis prin lege să participe sau sa instige oamenii la aceste lucruri. Pentru că România începe să aibă un parcurs economic în creştere, o democraţie stabilă şi un sistem legislativ bun, se încearcă prin fel şi fel de tertipuri ca votul românilor din luna decembrie să fie anulat. Cu toţii trebuie să ne mobilizăm pentru a ajuta la dezvoltarea ţării noastre, iar oamenii să primească ceea ce le-a fost luat: bunăstarea, respectul, liniştea şi demnitatea. Cei care mi-aţi acordat votul în data de 11 decembrie aţi făcut-o cu încredere. Acum, vă rog pe toţi cei care aveţi încredere în mine, în PSD şi în noul Guvern, să nu vă alăturaţi celor care participă la manifestaţii neautorizate, manipulate pe reţelele de socializare. (…). Rămân ferm şi continuu să susţin programul de guvernare, ordonanţele date şi am toată încrederea că împreună cu voi, cei care înţelegeţi că măsurile luate sunt pentru oameni, vom reuşi să aducem ţara noastră acolo unde îi este locul. “

“Ţara are nevoie de stabilitate“

Preşedintele PSD Vâlcea, Costi Rădulescu, îndeamnă la stabilitate: “În această perioadă agitată din viaţa românilor, cel mai important lucru este ca în România să se asigure un climat de dialog între toate categoriile sociale, iar prin toate acţiunile noastre să milităm pentru stabilitatea ţării. Organizaţia Judeţeană a PSD Vâlcea îl susţine pe Premierul Sorin Grindeanu şi Guvernul care a început să implementeze măsuri prin intermediul cărora românii să o ducă mai bine. PSD-iştii vâlceni rămân alături de premierul Sorin Grindeanu, de preşedintele partidului şi de toţi reprezentanţii noştri în structurile statului pentru că eficienţa guvernării PSD începe să se vadă. De la 1 februarie 2017 a fost anulat CASS pentru pensii, aproape 500.000 de studenţi vor beneficia de gratuitate la transportul pe CFR şi, de asemenea, a fost majorat salariul minim brut pe ţară garantat la 1.450 de lei. S-a eliminat timbrul de mediu, taxa radio-TV, au crescut cu 15% salariile din educaţie, au crescut bursele studenţilor de la 83 de lei pe lună, la 201 lei pe lună. S-a eliminat taxa de cazier şi a crescut punctul de pensie la 1000 de lei. Lista poate continua, însă despre aceste lucruri se vorbeşte puţin, iar măsurile enumerate produc efecte pentru toţi cetăţenii ţării şi nu doar pentru cei cu o anumită orientare politică, deşi unii încearcă să ne creeze senzaţia că trăim în două Românii, iar una dintre acestea este în stradă. Şi eu, resping tentativele de dezbinare între români şi nădăjduiesc că după ce aceste măsuri şi ordonanţe vor fi înţelese, să revenim la agenda publică şi la un climat în care noi toţi românii, uniţi să acţionăm în logica binelui pentru viitorul ţării noastre.”

“Vâlcenii să iasă în stradă“

Preşedintele PNL, Cristian Buican, îi îndeamnă pe vâlceni să iasdă în stradă şi cere demisia miniştrilor de la justiţie şi interne: ”Atât forma, cât şi modalitatea de adoptare a modificărilor la Codul Penal pe care cei de la PSD le-au adoptat acum 3 nopţi reprezintă cel mai grav atac la statul de drept din istoria post-decembristă a României. Prevederile Ordonanţei de Urgenţă adoptate sunt cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea şi alţi fruntaşi PSD-işti. Dacă aceste prevederi intră în vigoare peste 10 zile, Liviu Dragnea şi alţi 40-50 de PSD-işti de la nivel central nu vor mai răspunde pentru faptele lor penale, pentru furtul din banii statului şi pentru abuzurile pe care le-au făcut. Subliniez faptul că cei de la PSD nu au promis aşa ceva în campania electorală, iar acum tac ca …. în păpuşoi! Mă raliez demersurilor societăţii civile de solicitare a abrogării acestei Ordonanţe de Urgenţă şi voi solicita demisia atât a Ministrului Justiţiei, cât şi pe cea a Ministrului de Interne pe toate căile parlamentare pe care le am la dispoziţie. Voi susţine în acest sens o declaraţie politică în Plenul Camerei Deputaţilor prin care voi solicita abrogarea Odonanţei şi voi solicita Grupului Parlamentar al PNL demararea procedurilor privind constituirea unei comisii de ancheta privind modul defectuos în care Ministrul de Interne a coordonat sau, mai bine zis, nu a coordonat păstrarea paşnică a protestelor din Piaţa Victoriei. De asemenea, voi depune o interpelare la Ministerul Justiţiei privind urgenţa acestei ordonanţe şi la Ministerul de Interne privind lipsa de reacţie a instituţiilor din subordine la informaţiile venite de la SRI privind deturnarea protestelor paşnice ale cetăţenilor de un grup restrâns de huligani. De asemenea, fac apel la toţi vâlcenii de bună credinţă ce doresc să locuiască într-o ţară normală, în care există domnia legii şi stat de drept, să iasă în stradă să protesteze împotriva abuzurilor celor de la PSD”.

”Poporul roman este sfidat”

Senatorul Romulus Bulacu şi-a amenajat cabinetul parlamentar, situat la sediul PNL, pe strada Carol nr. 30, Bl D6, la parter, în Râmnic. Cabinetul va fi deschis de luni până vineri între orele 10.00 şi 17.00, dar va fi, în acelaşi timp, la dispoziţia cetăţenilor, în funcţie de necesităţi, prin prezenţa celor 2 consilieri pe care senatorul Bulacu şi i-a ales: Anca Mihaela Şerban şi Dragoş Sitaru. Parlamentarul vâlcean va ţine audienţe în fiecare vineri, urmând ca în zilele de week-end să fie prezent în teritoriu. „Doresc să vin în sprijinul dumneavoastră, aşa cum am promis în campanie şi vă invit să discutăm eventuale sesizări şi posibilităţi de rezolvare. Intenţionez ca, în cel mai scurt timp, să amenajez alte două cabinete în municipiul Drăgăşani, respectiv oraşul Horezu”, este mesajul senatorului liberal Romulus Bulacu pentru vâlceni. În altă ordine de idei, referitor la evenimentele din ultimele zile, din România, provocate de adoptarea de către Guvernul PSD – ALDE, pe şestache, a Ordonanţei de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, senatorul Romulus Bulacu spune: „Evenimentele derulate în ultima perioada dovedesc sfidare faţă de popor şi de viitorul acestei ţări. Noaptea, când tot românul care a muncit în timpul zilei s-a pus să doarmă, PSDragnea, ca un hoţ, şi-a strâns gaşca pentru “a da la temelia” statului de drept. Declaraţiile făcute de actuala putere au subestimat, permanent, coeficientul de inteligenţă al românilor. Rezultatul votului din 11 decembrie a fost privit de PSD ca un cec în alb pentru impunerea unui scop personal: salvarea corupţilor, rudelor şi afinilor, toată floarea cea vestită a clasei politice. ştiaţi că PSD în programul de guvernare nu are prins un capitol despre justiţie? Acum au scos la iveală adevărata agendă (ascunsă) a PSD şi ALDE, referitoare la sabotarea actului de Justiţie şi ”albirea” celor cu probleme penale, cu totul diferită de agenda prezentată alegătorilor. Toate progresele înregistrate în ultimii 10 ani de România au fost năruite pe 1 februarie, la ora 01.17, prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţelor de graţiere şi dezincriminare a abuzului in serviciu. Întreb, actualul guvern, cum mai poate să convingă tinerii să rămână în ţară? Ce vor să ofere, atât timp cât au legalizat corupţia şi au abolit democraţia? Cum îşi imaginează că pot fi un partener credibil pentru instituţii şi colaboratorii internaţionali? Poate că oportunitatea ordonanţelor este stabilită de Guvern, dar, “altă întrebare”: Cine mai poate stabili oportunitatea acestui Guvern?”, punctează senatorul liberal. (G.C.)