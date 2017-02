Gore Ceapă continuă la Bradu  “Perioada de la CSM nu o voi uita niciodată“

Grigore Ceapă este unul dintre fotbaliştii de la CSM Râmnicu Vâlcea care a reuşit să se impună în acest sezon şi a excelat la capitolul determinare. A venit în Zăvoi de la CS Şirineasa, formaţie alături de care a promovat în eşalonul al treilea. A avut parte de o concurenţă mare pe postul său, luptându-se pentru un loc de titular cu Mihai Dina sau Florin Costea, dar a fost titular în multe partide. În această pauză competiţională a plecat la formaţia argeşeană, Atletic Bradu, acolo unde va lucra cu un alt vâlcean, tehnicianul Adrian Dulcea şi unde o să fie coleg cu Adi Codin şi cu o altă Viperă Albastră, Andrei Marin. Gore spune că sufletul i-a rămas la CSM şi că oricând se va întoarce să joace pentru o formaţie de la Vâlcea.

Gore Ceapă spune că debutul său în eşalonul secund a fost o experienţă pe care nu o va uita niciodată: “Nu spun că mi-a fost uşor, totuşi veneam de la eşalonul IV, direct la eşalonul al doilea. Am promovat cu Şirineasa şi normal că evoluţiile mele de acolo m-au propulsat la CSM. Debutul a fost o experienţă pe care nu o voi uita niciodată. Mi-a plăcut să joc în Zăvoi, în faţa publicului vâlcean, te simţi fotbalist pe un stadion cu o istorie cum este acesta. O echipă de la Vâlcea, Chimia, a câştigat Cupa României pe vremuri şi e clar că a fost o mândrie pentru mine”.

Atacantul vâlcean crede că evoluţiile echipei puteau să fie unele cu mult mai bune în acest sezon competiţional: “Nu ştiu ce s-a întâmplat, nu îmi explic în totalitate. Ne-am pregătit bine în vară, am avut un lot bun, dar rezultatele nu au fost exact cele dorite de noi şi de toată lumea. Mai mult ca sigur reuşeam să redresăm treaba în a doua parte a campionatului. Nu a fost să fie… Nu am mai avut şansa să demonstrăm că, totuşi, echipa avea valoare”.

Gore a dat totul pe teren şi recunoaşte că a avut o concurenţă puternică: “Am avut parte de o concurenţă mare, vă daţi seama. Era Octavian Vasile, fotbalist pe care-l ştiam de la Oltchim, un jucător cu experienţă mare în Liga a II-a, un fotbalist care ar putea să joace la orice echipă. Despre Florin Costea şi Mihai Dina, ce să mai spun, atacanţi care au multe meciuri în primul eşalon, în cupele europene. Am încercat să îmi fac datoria, să dau totul pe teren, să fac tot ce pot eu. Poate am mai şi reuşit, poate am făcut şi destule greşeli dar eu mi-am dorit foarte mult. Le mulţumesc celor de CSM care m-au primit foarte bine, care mi-au dat şansa să joc aici. Le cer scuze dacă i-am dezamăgit, sper să nu fie aşa”.

Ceapă se teme că CSM nu va mai exista în fotbalul românesc, dar speră la o soluţie de ultim moment: “E păcat de ceea ce se întâmplă acum la CSM… Ar fi rău ca echipa să se desfiinţeze. Ştiu că este foarte târziu, dar poate se va găsi o soluţie de ultim moment. Nu mai sunt fotbalişti, dar poate se va continua cu juniori până la vară. Nu sunt bani acum, înţeleg, dar este o problemă cu care se confruntă tot fotbalul românesc. E rău ca la Vâlcea să nu mai fie fotbal. Poate se va găsi un sponsor care să vină alături de CSM şi fotbalul să continue în Zăvoi”.

Gore este convins că va rămâne prieten cu mulţi dintre fotbaliştii care au jucat în acest sezon pentru CSM: “Prieteniile nu le va lua nimeni. Am întâlnit aici colegi cu mare caracter. Pe o parte dintre ei îi cunoşteam, pe cei din Vâlcea în special. Ţinem legătura în continuare şi sunt convins că prietenia va continua şi pe viitor, indiferent unde am plecat fiecare dintre noi. Există reţelele de socializare în care vorbim mereu. S-a păstrat şi acel grup de pe Facebook, dovadă că am fost un grup unit. Păcat că mai era nevoie de omogenitate pentru a demonstra şi pe teren că avem valoare”.

Gore Ceapă a plecat la Bradu, acolo unde speră să facă treabă bună: “Nu am avut niciodată intenţia de a abandona fotbalul. E tot ceea ce ştiu să fac, iubesc acest sport. Am sperat să pot rămâne la CSM, dar nu s-a mai putut. Voi juca pentru Atletic Bradu şi mă bucur că voi putea colabora cu Adrian Dulcea, un tehnician foarte bun şi un om de caracter. Sper să fac treabă bună, nu consider că este un mare pas înapoi că am ajuns în Liga a III-a, important este că voi juca fotbal în continuare şi că am şansa să demonstrez că pot face faţă la un nivel bun. O să mai auziţi de Gore Ceapă. În ceea ce-i priveşte pe iubitorii fotbalului din Vâlcea, trebuie să rămână optimişti, nu se poate ca Vâlcea să rămână fără fotbal prea mult timp”. (G.C.)