Filarmonica „Ion Dumitrescu” vă aşteaptă la un concert de zile mari

Filarmonica „Ion Dumitrescu” vă invită LUNI 13 FEBRUARIE 2017, ora 19:00 în Sala Lahovari la un concert simfonic – „DE LA CLASICI LA CONTEMPORANI” – unde veţi putea asculta în primă audiţie lucrarea „Triptic” a compozitorului Gheorghe STĂNESCU urmată de Concertul nr. 21 pentru pian şi orchestră în Do Major, K 467 de Wolfgang Amadeus MOZART în interpretarea pianistului RĂZVAN DRAGNEA iar în partea a doua a serii, orchestra simfonică a filarmonicii vă va prezenta Simfonia I de Franz SCHUBERT sub conducerea muzicală a Dirijorului MIHAIL ŞTEFĂNESCU.

Dirijorul MIHAIL ŞTEFĂNESCU

Dirijor de orchestră şi cor Mihail ştefănescu s-a născut la Craiova într-o familie de muzicieni. Se dedică cu pasiune studiului artei sunetelor, şi, după absolvirea Liceului de Muzică din Craiova îşi desăvârşeşte studiile în cadrul Academiei de Muzică “Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, promoţia 1980, avându-i ca profesori pe: Petre Crăciun (dirijat cor academic), Dumitru Botez şi Constantin Bugeanu (dirijat de cor şi orchestră), Ion Dumitrescu şi Dan Buciu (armonie), Petre Brâncuşi şi Vasile Iliuţ (istoria muzicii), Dinu Ciocan (contrapunct). Din 1980 ocupă postul de profesor titular la catedra de pian din cadrul Liceului de Artă din Rm. Vâlcea. Se afirmă pe scena vâlceană, naţională şi

internaţională, făcându-se remarcat în special alături de corala “Euphonia” pe care o înfiinţează în anul 1981 şi cu care a câştigat numeroase distincţii la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale.

Dirijorul Mihail ştefănescu abordează cu dezinvoltură un vast repertoriu simfonic de la clasici la contemporani: integrala simfoniilor şi concertelor de L. van Beethoven, simfonii de Haydn, Mozart, Dvorak, Ceaikovski, Schubert, Gershwin, Bartok, Bernstein, George Enescu, Ion Dumitrescu etc., concerte instrumentale: Vivaldi, Telemann, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Rachmaninov, Grieg, Liszt, Chopin, Schumann, Saint – Saens, Sostakovich, etc. Repertoriul este completat de lucrări vocal simfonice de anvergura : W. A. MOZART – “Requiem” , “Missa Brevis”, “Regina Coeli”, “Messa în do minor”; G. FAURE – “Requiem”; G. VERDI – “Requiem”, “Patru piese Sacre”; L. van BEETHOVEN – Integrala Simfoniilor şi concertelor; G. F. HAENDEL – “Oratoriu Messias”; A. SALIERI – “Requiem”; “Te Deum”; L. CHERUBINI – “Requiem”; G. ROSSINI – “Stabat Mater”; G. B. PERGOLESI – “Stabat Mater”; J. STRAUSS – “An der schonen blauen Donau”; R. RODGERS – “The sound of music”; A. BRUCKNER – “Messa nr. 1 şi 2”, “Te Deum”; A. VIVALDI – “Gloria”, “Credo”; J. BRAHMS – „Ein deutsches Requiem”; DVORAK – „Requiem”; PAUL CONSTANTINESCU – „Oratoriu Bizantin de Crăciun”; CARL ORFF – “Carmina Burana” ; ANTONIO BUSELATO – „Requiem for the President” , etc.

Efectuează turnee de concerte în Franţa, Italia, Spania, Austria, Belgia, Elveţia, Ungaria, Bulgaria, Coreea de Sud, etc.Ca o recunoaştere a activităţii sale artistice, este invitat în jurii ale unor Concursuri Internaţionale de interpretare: Concorso Internazionale „Franz Schubert” – Tagliolo Monferrato şi Ovada; Concorso Internazionale „Città di Barletta”; Concorso Internazionale A.M.A. Calabria – Lamezia Terme, Concorso Internazionale „Provincia di Caltanissetta” – Sicilia.

În 1995 susţine înfiinţarea unei filarmonici la Râmnicu Vâlcea, fiind sprijinit în acest demers de către: Anton Miţaru – Preşedinte al Consiliului Judeţean, Iulian Comănescu – Prefect al Judeţului Vâlcea şi Mihai Buşe – Consilier Şef al Inspectoratului pentru cultură Vâlcea, personalităţi politice şi factori de răspundere ai Judeţului Vâlcea la acea vreme. La înfiinţarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Mihail Ştefănescu devine director şi de atunci până în prezent manageriază destinul acestei instituţii de cultură.

Pianistul RĂZVAN DRAGNEA

Pianistul Răzvan Victor Dragnea a studiat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti , unde şi-a absolvit doctoratul în anul 2012 şi la Hochschule der Künste din Berlin. A obţinut de asemenea bursa DAAD – Deutsche Akademische Austauschdienst – la Stuttgart şi München, în 2001. Este distins cu diverse premii naţionale şi internaţionale, între care: premiul Jeunesses musicales (Bucureşti, 1993), premiul Mozart (Paris, 1994), Remember Enescu (1999), George Enescu (Bucureşti, 2003) ş.a.

Răzvan Dragnea deţine un repertoriu divers şi reprezentativ – de la Bach la Beethoven şi Enescu – susţinând concerte şi recitaluri în România şi în străinătate: Africa de Sud, Japonia, Coreea de Sud, Ungaria, Germania, Franţa, Italia, Portugalia.

Răzvan Dragnea a devenit un obişnuit la scenei, făcând cu fiecare apariţie a sa, dovada unei uimitoare performanţe tehnice şi expresive.

A efectuat numeroase turnee încă din anii 1990 în Africa de Sud, Japonia, Ungaria, Germania, Franta, Italia, Portugalia.

Din anul 1991 când a debutat cu Orchestra Naţională Radio sub bagheta regretatului maestru Iosif Conta, cu concertul în DO Major KV 467 de Wolfgang Amadeus Mozart.

De atunci şi până în prezent a susţinut nenumarate concerte în compania celor mai prestigioase orchestre filarmonici din ţară ( Iaşi, Bacău, Botoşani, Braşov, Sibiu, Ploieşti, Craiova, Arad, Timişoara, Cluj, Satu Mare, Oradea, Odorheiul Secuiesc, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Bistriţa, Orchestra Naţională Radio, Filarmonica George Enescu ) şi a celor mai prestigioşi dirijori de la noi şi de peste hotare( Iosif Conta, Vlad Conta, Horia Andreescu, Emil Simon, Radu Popa, Gheorghe Costin, Alexandru Iosub, Petre Sbârcea, Gheorghe Victor Dumănescu, Adrian Petrescu, Paul Popescu, Matei Corvin, Remus Georgescu, Valentin Reymond, Mihail Secikin, Taco Kooistra, Ilarion Ionescu Galati, Radu Postavaru, Cristian Orosanu, Florin Totan, Bogdan Chirosca, Luminitza Petre, Winston Wogel, Alexandru Ganea, Tiebriu Soare).

În august 2001 a participat la un curs de măiestrie cu profesorul Klaus Hellwig în cadrul bursei DAAD Stuttgart. în acelaşi an a terminat si bursa oferită de către Colegiul Pro, perioada în care a participat la diferite manifestări organizate de acesta în diferite oraşe din ţară şi străinatate, unde a realizat numeroase emisiuni TV. în acest timp a mai colaborat cu prestigioşi artişti interpretativi, cum ar fi celebra soprană Mariana Nicolesco şi violonistul George Cosmin Bănică, alături de care a sustinut numeroase recitaluri, ulterior realizând un CD la Festivalul International de Tineret – Kyoto, Japonia 2000.

Compozitorul GHEORGHE STĂNESCU

Compozitorul Gheorghe Stănescu s-a născut pe plaiuri vâlcene, în comuna Costeşti şi şi-a desăvârşit studiile muzicale la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (actualmente Universitatea Naţională de Muzică), în cadrul Facultăţii de Compoziţie, Dirijat, Pedagogie.

După absolvire, şi-a desfăşurat activitatea ca secretar muzical al Filarmonicii „Oltenia” şi, în paralel, ca profesor de teorie şi solfegii la Şcoala Elementară de Muzică şi Arte Plastice, care lua fiinţă în Bănie în 1956. Îşi aminteşte cu emoţii de începutul carierei în învăţământ şi se mândreşte cu faptul că se numără printre cei patru fondatori ai şcolii amintite. Simţindu-se mult mai atras de învăţământ, s-a transferat la această şcoală care în 1960 devenea liceu, în prezent purtând denumirea de Liceul de Arte „Marin Sorescu”. 56 de ani a slujit aici învăţământul, iar 18 ani a fost director (1963-1978, 1983-1986).

Gheorghe Stănescu şi-a început activitatea dirijorală cu diferite coruri de amatori din Craiova, obţinând mai apoi aprecierea Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, care l-a acceptat ca membru în 2008. Şi-a început activitatea de compozitor pornind de la armonizarea şi prelucrarea unor cântece populare, simţindu-se mai atras de folclorul oltenesc. Pe parcursul anilor, au apărut şi creaţii originale având o tematică variată. A scris coruri pentru copii, pentru coruri feminine şi pentru coruri mixte. A scris şi a armonizat muzică sacră precum şi colinde. De asemenea, a compus muzică de cameră şi simfonică. în total, 86 de lucrări (70 corale, 16 camerale şi simfonice). în 1970, Uniunea Compozitorilor l-a primit ca membru definitiv.

Preţul biletului la acest concert este de 20 de lei, iar elevii, pensionarii, studenţii şi şomerii beneficiază de reducere de 50%, respectiv 10 lei.