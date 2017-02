Amendamentele lui Buican şi Bulacu, respinse   ”Pesediştii vâlceni nu ne-au susţinut!”

Dezbaterile privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, prevederile acesteia privind obiectivele de investiţii pentru judeţul Vâlcea, precum şi sumele destinate echilibrării bugetelor locale sau pentru întreţinerea drumurilor comunale şi judeţene dezavantajează clar judeţul Vâlcea şi îl condamnă la sărăcie şi subdezvoltare. În afara alocării sumelor necesare pentru finalizarea pârtiei de schi de la Voineasa, nici un alt obiectiv de investiţii din judeţul Vâlcea nu este finanţat în anul 2017. Mai mult decât atât, fondurile pentru judeţul Vâlcea prevăzute în Anexa 6 privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017, dar mai ales fondurile prevăzute în Anexa 7 privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, sunt foarte mici, mai ales dacă le raportăm la necesar. Deputatul Cristian Buican şi senatorul Romulus Bulacu au depus trei amendamente la Legea Bugetului de Stat pe anul 2017. Primul dintre aceste amendamente se referea la alocarea, direct de la Guvern către localităţi, a fondurilor necesare pentru atingerea limitelor minime de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, luând în calcul veniturile proprii realizate pe anul 2016, astfel: a) 1.500.000 lei pentru comune; b) 6.000.000 lei pentru oraşe; c) 20.000.000 lei pentru municipii; d) 50.000.000 lei pentru municipii reşedinţe de judeţ; e) 80.000.000 lei pentru judeţe. De exemplu, acest amendament ar fi majorat suma destinată judeţului Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale de la 54.843 mii lei la 80.000 mii lei. Din păcate, acest amendament nu a fost aprobat, chiar dacă din punctul de vedere al impactului bugetar, suma destinată autorităţilor publice locale ar creşte cu doar 0,3%, ceea ce nu reprezintă o creştere ce ar pune în pericol stabilitatea bugetară. Deputatul Cristian Buican şi senatorul Romulus Bulacu au insistat şi pentru alte două amendamente referitoare la modernizarea şi asfaltarea DN7D şi a DN7A. Modernizarea celor două artere naţionale este obligatorie, DN7D fiind singurul drum naţional de pământ din România, iar starea DN7A este una jalnică ce necesită urgent reabilitare, acest lucru având rol multiplicator privind afluxul de turişti de la pârtia de ski de la Vidra-Obârşia Lotrului. ”Văzând Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 şi faptul că judeţul Vâlcea este văduvit de investiţii serioase în infrastructură, dar şi de sume consistente pentru autorităţile publice locale şi judeţene, am ales să depun o serie de amendamente care ar fi majorat suma destinată judeţului Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale de la 54.843 mii lei la 80.000 mii lei. Mai mult decât atât, ar fi crescut şi bugetele tuturor administraţiilor publice locale prin introducerea sistemului de limite minime de venituri. De asemenea, am depus două amendamente privind modernizarea şi asfaltarea DN7D şi DN7A. Din păcate, nici unul dintre parlamentarii PSD din Vâlcea nu au susţinut aceste amendamente şi nici nu au depus altele privind creşterea sumelor alocate judeţului sau privind prinderea unor importante obiective de investiţii pentru vâlceni. Aceeaşi lipsă de preocupare o constat şi din partea conducerii Consiliului Judeţean, care nici măcar nu pare interesată de acest subiect”, a declarat preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. (G.C.)