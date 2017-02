Dreptate pentru Andrei!

tânărul care şi-a pierdut viaţa acum o jumătate de an nu consumase droguri • părinţii au reuşit să demonstreze că fiul lor a murit nevinovat

Ce simt doi părinţi când le moare copilul… Probabil imposibil de descris în cuvinte… Se întâmpla în luna august a anului trecut. Un accident înfiorător l-a trimis lumea celor drepţi pe un tânăr frumos, Andrei. Avea un viitor frumos în faţă… Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat nu vom şti niciodată, organele de anchetă au, însă, obligaţia legală şi morală să încerce să dea părinţilor, prietenilor lui Andrei, răspunsuri la întrebările care le macină sufletul de luni întregi: ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Cert este că în media vâlceană au apărut informaţii conform cărora în maşina condusă de altcineva s-a găsit cannabis. Iar Cristina şi Viorel Chilom, părinţii lui Andrei, sportiv medaliat şi proaspăt student la Inginerie Medicală, ştiau că şi-au învăţat copilul cum e bine să treacă prin viaţă. Din acel moment, au luptat să se afle adevărul, să demonstreze că Andrei a murit fără să aibă vreo vină. Şi au reuşit! Vă prezentăm, în continuare, mesajul Cristinei, mesaj care nu are nevoie de alte comentarii. Adevărul a fost stabilit pe jumătate, urmează ca rezultatul anchetei să completeze şi restul! „Au trecut aproape şase luni de când Andrei a plecat de lângă noi. Şase luni în care ne-am luptat să aflăm adevărul despre ceea ce s-a întamplat în seara de 23 august 2016. Nu vom afla, probabil, niciodată ce s-a întamplat, dar am reuşit să demonstrăm că Andrei a murit nevinovat. S-au spus lucruri care ne-au durut, lucruri care ne-au rănit, dar nu am dat înapoi, trebuia să arătăm că fiul nostru a fost aşa cum îl ştiam noi, băiatul care nu ştia ce înseamnă să faci rău. Zilele trecute am primit rezultatele de la INML. Rezultatul ne-a confirmat ceea ce ştiam : Andrei NU era consumator de substanţe interzise. Le mulţumim tuturor celor care au crezut în Andrei şi vrem ca în numele lui să putem lupta pentru ca alţi tineri să nu mai moara nevinovaţi din cauza drogurilor. Iată că dorgurile ucid, chiar dacă nu le consumi. Nu dorim nimănui să treacă prin coşmarul pe care noi îl trăim de şase luni. Doar un părinte poate înţelege. Altfel, pe toţi cei care l-au cunoscut şi l-au iubit pe Andrei, îi invităm pe data de 19 februarie, ora 12.00, la sala de sport a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân, pentru a ne aminti împreună de el şi pentru a viziona sau juca baschet, sportul pe care el il iubea.”. (G.C.)