Din dragoste pentru picturÄƒ

Vasile Ioniţă reuşeşte să impresioneze prin creaţiile sale

Pasiunea şi talentul nu au legătură nici cu vârsta şi nici cu profesia. Vine să demonstreze acest lucru un instalator stabilit în comuna vâlceană Stroeşti care, de câţiva ani, s-a apucat de pictură. Tablourile lui au impresionat sătenii, dar şi autorităţile locale care vor să îi organizeze o expoziţie personală. Ba chiar au în intenţie şi sprijinirea artistului lor amator în a obţine autorizaţiile necesare pentru ca acesta să poată să îşi şi vândă tablourile pe care le realizează. Vasile Ioniţă nu este un om bogat, iar pentru pasiunea lui pe care şi-a descoperit-o recent – pictura, trebuie să facă eforturi financiare destul de mari. S-a stabilit cu familia în Stroeşti în urmă cu câţiva ani. Un vecin l-a ajutat să obţină terenul necesar pentru a-şi construi o casă şi atunci a constatat că poate să mânuiască şi pensula pe pânză. „Recent am descoperit că pot să fac si asta. Mai mult sau mai puţin, am pictat şi cu câţiva ani în urmă, dar nu mi-a permis timpul şi nici ocupaţia, serviciul… Acum sunt în concediu şi am început să lucrez la modul serios”, îşi începe povestea Vasile Ioniţă, instalator de meserie, dar priceput la multe altele. Peisajele sunt cele care îl atrag cel mai mult şi de aceea le pictează cu mult drag. Nu se consideră însă un artist, deşi recunoaşte că este destul de priceput în a se juca cu lumina şi culoarea pe pânză şi că în lucrările pe care le realizează pune mult suflet. „Toate tablourile fac parte din viaţa mea pentru că în fiecare lucrare pun puţin suflet, puţină dragoste şi de toate… Eu nu fac altceva decât să mă joc cu lumina. Dacă mă puneţi să desenez ceva, nu ştiu sigur că şi reuşesc, dar îmi închipui de unde ar veni lumina şi atunci totul iese în relief”, mărturiseşte pictorul. Că este foarte priceput în tot ceea ce face, au observat şi cei care-l cunosc şi care vor acum să-l ajute să îşi împlinească pasiunea. Sprijin va avea şi din partea viceprimarului din Stroeşti pe care l-a impresionat cu tablourile sale într-atât încât alesul este decis să-l ajute să îşi cumpere materialele necasare pentru pictură, dar se gândeşte să îi organizeze şi o expoziţie. „Are un talent ieşit din comun. Ceea ce pictează dumnealui, eu am văzut numai la marile expoziţii. Este un geniu, după părearea mea şi de aceea mi-am propus să-l ajut. Îl voi sprijini financiar ca să poată să îşi cumpere materialele – culori, pensule speciale şi tot ce îi trebuie lui. Ne-am gândit şi la o expoziţie şi la tot ce îi trebuie ca să poată să-şi vândă lucrările”, a afirmat vicele Ştefan Costoiu. Pe viitor, Vasile Ioniţă spune că vrea să îşi dezvolte şi o afacere din pictură. Admiratori are, ceea ce îi lipseşte este însă timpul necesar pentru pasiunea sa, dar spune că va găsi o soluţie şi pentru asta. (G.C.)