De ce nu au votat liberalii bugetul

Romulus Bulacu spune că propunerile adversarilor politici nu sunt realiste

Senatorul Romulus Bulacu spune că anul 2017 poate să fie unul bun sau dificil şi în funcţie de bugetul pe care Guvernul l-a propus şi Parlamentul l-a aprobat, dar Partidul Naţional Liberal a considerat că este un buget care nu satisface cerinţele şi situaţia economică a României. Parlamentarul vâlcean susţine că, din acest motiv şi din altele, PNL nu a votat acest buget naţional. Romulus Bulacu a vorbit şi despre considerentele pentru care liberalii nu au votat acest buget: „În primul rând, cifrele bugetului au fost preluate de la Partidul Social Democrat şi transmise Comisiei de Prognoză, cum prevede legea, şi nu invers. În al doilea rând, este un buget supraevaluat şi la venituri şi la cheltuieli, asta şi din cauza faptului că a fost o supraevaluare evidentă a folosirii fondurilor europene în construcţia acestui buget. Pentru că aceste sume influenţează şi veniturile şi cheltuielile, pot să mascheze un deficit care poate să fie considerat că este 3 la sută sau sub 3 la sută. Faptul că sumele care sunt în buget sunt preconizate ca şi credite de angajament ne face pe noi să credem că, la fel, deficitul bugetar este din nou mascat. De asemenea, faptul că din venituri, 70 la sută sunt afectate pentru pensii, salarii şi ajutoare sociale, considerăm că pentru investiţii nu sunt folosite decât fonduri din împrumuturi. Sunt câteva aspecte care au făcut să considerăm că bugetul nu este un buget serios, care să fie racordat la situaţia economică reală a României. Inclusiv creşterea cu 5,2 la sută, prognozată de PSD şi nu de Comisia de Prognoză, mi se pare de asemenea supraevaluată”, a spus senatorul Bulacu. Parlamentarul a descris o situaţie posibilă despre cum s-a ajuns la întocmirea unui astfel de buget: „Putem să descriem situaţia astfel: PSD şi-a generat datele pe care a construit bugetul, a dat o Ordonanţă care poate să fie folosită astfel încât să poată fi folosiţi banii aleatoriu şi cum vor ei şi, de asemenea, a dat o Ordonanţă prin care să fie absolviţi atunci când ar face greşeli, să intre la puşcărie. Deci, acestea sunt câteva elemente care ne-au condus la ideea că acest buget nu trebuie votat în astfel de parametri”, a precizat senatorul liberal. Totodată, un alt motiv care i-a făcut pe parlamentarii liberali din Vâlcea să nu voteze bugetul a fost alocarea bugetară pentru Vâlcea: „În ceea ce priveşte judeţul Vâlcea, care ne interesează direct şi suntem acolo, în Parlamentul României, tocmai pentru a susţine problemele judeţului Vâlcea, ale cetăţenilor din judeţul nostru, ne-au convins şi mai mult că nu merită să-l votăm. Am participat împreună cu domnul deputat Cristian Buican prin depunerea a trei amendamente. Ele puteau să fie şi mai multe, însă am considerat noi că acestea trei ar fi putut fi luate în considerare, astfel ca judeţul Vâlcea să beneficieze cât de cât de o dezvoltare reală în continuare. Singura sursă de finanţare pentru investiţii şi singura investiţie, la insistenţele noastre, care a fost preluată de la Guvernul Cioloş, a fost definitivarea investiţiei de la pârtia de schi, cu 14,4 milioane de lei”, spune Bulacu. Despre amendamentele pe care parlamentarii PNL Vâlcea le-au propus şi susţinut, senatorul Romulus Bulacu a precizat: „Am promovat în primul rând un mod de finanţare a administraţiilor publice locale şi este un mod de alocare care a fost eficient în 2015, când efortul bugetar ar fi fost destul de mic, 0,3 la sută şi ar fi putut să rezolve problemele multor administraţii publice din România, începând cu comunele, unde am propus 1,5 milioane, cu oraşele – 6 milioane, cu municipiile – 20 de milioane, cu municipiile reşedinţă de judeţ – 50 milioane şi, de asemenea, judeţele cu 80 de milioane lei. Această alocare ar fi fost, în primul rând, una nepartinică şi ar fi creat o dezvoltare corectă a localităţilor din România. Noi considerăm că ar fi fost o echilibrare corectă. Gândiţi-vă că pentru judeţul Vâlcea s-au alocat 54.843 mii de lei, faţă de alocarea pentru judeţul Vaslui, de 90.398 mii lei. În afară de acest amendament am propus şi două amendamente de investiţii: Drumul Naţional 7D (pe care îl tot promovăm şi care este necesar în contextul în care PSD nu cred că va genera construcţia rapidă a autostrăzii Sibiu-Piteşti) şi modernizarea Drumului 7A de la Brezoi la Petroşani (care ar crea o dezvoltare reală a zonei, în contextul în care se definitivează şi pârtia de schi). Supărarea noastră este că aceste amendamente susţinute de noi n-au fost susţinute şi de ceilalţi parlamentari vâlceni. Cel mai urât a fost că nici n-au fost luate în considerare de către parlamentarii majoritari şi am fost umilit. Nu văd cu ochi buni viitorul acestei guvernări şi modul de a trata în viitor România”, a concluzionat parlamentarul liberal. (G.C.)