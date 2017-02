Autostrada Piteşti – Sibiu, aruncată la coş de guvernanţi?

deputatul Cristi Buican crede că lipsa tronsonului va aduce o cădere economică importantă • preşedintele Costi Rădulescu cere explicaţii la Ministerul Transporturilor

Deputatul Cristian Buican a atras atenţia populaţiei din judeţul Vâlcea, în cadrul unei conferinţe de presă, că, din nou, Partidul Social Democrat încearcă să împiedice construirea Autostrăzii Sibiu-Piteşti. „Vreau să atrag atenţia populaţiei din judeţul Vâlcea că, din nou, Partidul Social Democrat, din informaţiile pe care le am până acum – sunt în curs de documentare şi vă voi prezenta informaţii legate de acest lucru – încearcă să împiedice construirea tronsonului de autostradă Piteşti-Sibiu, îngreunând toate activităţile legate de acest lucru. Ştiţi că, pentru judeţul nostru, această autostradă reprezintă motorul dezvoltării economice. Şi lipsa acestui tronson a dus la o cădere economică şi, implicit, o degradare socială în acest judeţ. De asemenea, atrag atenţia populaţiei că aleşii PSD nu s-au implicat deloc în această perioadă pentru a susţine proiecte în judeţul Vâlcea. ştiu că, în multe ziare şi în multe emisiuni de televiziune, ei au fost înainte de campania electorală şi în campanie şi au propus şi promis susţinere pentru multe proiecte în judeţul Vâlcea. Se pare că le-au uitat şi au uitat că au primit votul cetăţenilor pentru ceea ce au promis şi au propus în campania electorală. Îi aştept pe toţi în Parlament, pentru a mi se alătura mie şi domnului senator Bulacu, în demersul de a susţine proiecte importante pentru dezvoltarea judeţului Vâlcea”, a afirmat deputatul liberal, Cristian Buican. Despre cum încearcă PSD să împiedice realizarea autostrăzii, liderul liberalilor vâlceni spune că nu are argumente, dar este un bun observator şi a dibuit planul pesediştilor de multă vreme: „Fiind un susţinător de mult timp al acestei autostrăzi, sunt un bun observator. Am constatat că în anul 2000, atunci când la putere a venit Năstase, iar la Ministerul Transporturilor a venit domnul Mitrea, s-a renunţat la Autostrada Nădlac-Constanţa – care niciodată, să mai audă şi alţi colegi, nu s-a numit Culoarul IV Paneuropean – prin Sibiu-Piteşti-Bucureşti şi s-a venit cu un proiect numit Bechtell, pe care îl cunoaşteţi cu toţii şi care nu va avea, în opinia mea, niciodată finalitate. În anul 2012, când la Ministerul Marilor Proiecte a venit un ministru numit Şova, care răspundea de infrastructura mare din România, inclusiv de autostrăzi, dumnealui a propus modificarea unei Convenţii Europene de Transport, numită TNT, în sensul de a modifica aceste proiecte prioritare în România. Adică, pe înţelesul tuturor, voia să mute această autostradă de la Sibiu-Piteşti-Bucureşti pe Sibiu-Braşov-Bucureşti. Eu nu acuz pe nimeni în particular, doar constat acţiunea PSD-ului în legătură cu acest tronson de autostradă, de câte ori acest partid este la Putere”, a precizat deputatul Buican.

Rădulescu, adresă la Transporturi

Printr-o adresă transmisă ieri, 9 februarie 2017, Ministerului Transporturilor, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat domnului ministru Alexandru Răzvan Cuc informaţii referitoare la stadiul de implementarea proiectului autostrăzii Sibiu – Piteşti. Solicitarea preşedintelui Constantin Rădulescu are legătură cu informaţiile vehiculate în media, potrivit cărora realizarea Studiului de fezabilitate pentru tronsoanele 2, 3 şi 4 ale autostrăzii Bucureşti – Sibiu ar fi suspendată. „Informaţiile vehiculate în presă sunt îngrijorătoare pentru mine, fiindcă veridicitatea lor ar însemna şi amânarea începerii lucrărilor la autostrada Bucureşti – Sibiu. Tocmai de aceea, am solicitat domnului ministru Alexandru Răzvan Cuc să îmi comunice care este stadiul de realizare a Studiului de fezabilitate pentru tronsoanele 2, 3 şi 4 ale autostrăzii, a cărei construcţie ar contribui semnificativ la modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru judeţul Vâlcea, influenţând totodată creşterea competitivităţii în sectoarele cheie ale economiei locale şi nu numai. Realizarea Coridorului de transport multimodal Pan – European IV ar crea condiţii pentru punerea în valoare a potenţialului turistic al «Ţării Loviştei», ceea ce ar duce la creşterea nivelului de trai al locuitorilor din zonă, prin dezvoltarea turismului montan şi a agroturismului; crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor; stoparea tendinţei de depopulare a zonei prin exodul populaţiei tinere spre zone mai accesibile, precum şi preluarea unei părţi a traficului rutier de pe DN7, care face legătura între Bucureşti, Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Sibiu, drum ce se află la limita capacităţii portante. Sper ca răspunsul domnului ministru să contrazică informaţiile vehiculate în media”, a spus Constantin Rădulescu, preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea. (G.C.)