Handbal feminin, Liga Naţională   Asalt la Cisnădie

HCM vrea să plece cu toate punctele de pe terenul sibiencelor

Handbalistele de la HCM Râmnicu Vâlcea joacă marţi, la Cisnădie, un meci foarte important împotriva echipei locale, Măgura. Elevele lui Gheorghe Sbora, ajunse pe locul 7 al clasamentului, după eşecul de la Braşov, au mare nevoie de toate cele trei puncte, pentru a mai spera la un loc de cupă europeană, în timp ce gazdele, ameninţate cu participarea la barajul de evitare a retrogradării, au şi ele nevoie de victorie. În tur, HCM a câştigat cu 20-18, în Sala polivalentă Traian.

Egal în amicalul cu Dinamo

Handbalistele de la HCM Râmnicu Vâlcea au jucat pe propriul teren un meci amical în compania formaţiei de eşalon secund, Dinamo Bucureşti. Dupa 60 de minute spectaculoase s-a terminat egal, 35-35, ambele echipe pregătind meciurile importante din campionat. Vâlcencele au condus aproape în permanenţă, dar bucureştencele au revenit pe final şi au reuşit să egaleze chiar la ultima fază a meciului, după golul marcat de o fostă jucătoare d ela Oltchim, Ramona Farcău. Tehnicienii ambelor formaţii au făcut numeroase schimbări pe parcursul celor 60 de minute şi aşteaptă meciurile oficiale, importante şi pentru HCM şi pentru Dinamo. Pentru HCM urmează meciul de campionat cu Măgura Cosnădie, în deplasare, în timp ce Dinamo va juca partida decisivă pentru promovarea în Liga Naţională, cu Rapid Bucureşti. Pentru HCM RÂMNICU VÂLCEA au evoluat: Blazek, Şerban, Vălean – Simion 11, Safta 4, Florica 4, Gavrilă 3, Craiu 3, Adespii 3, Cioaric 3, Ani Senocico 2, Vizitiu 1, Stoicănescu 1, Khouildi. Antrenori: Gheorghe Sbora, Luminiţa Dinu. Marcatoare a 11 goluri în jocul cu Dinamo Bucureşti, extrema dreapta Ana Maria Simion se gândeşte la jocul de campionat care va urma, la Cisnădie, cu Măgura: ”A fost un meci de pregătire, fără a avea miză, dar a fost benefic pentru noi, în perspectiva partidei de la Cisnădie. Meciul cu Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 35-35, dar acest lucru nu reflectă realitatea jocului! Noi am încercat azi diferite metode de joc, pentru a pregăti meciul din deplasare cu Cisnădie, care va fi o partidă foarte dificilă. Atât noi cât şi Măgura ne dorim marţi cele trei puncte. Dacă vom câştiga la Cisnădie, cele trei puncte ne vor lansa din nou în lupta pentru cupele europene!” a declarat Ana Maria Simion, la finalul testului cu Dinamo.

Nicoleta Alexandrescu, antrenorul principal al lui Dinamo, crede că meciul de la Râmnicu Vâlcea le este foarte util elevelor sale: ”Mai este mult până ca Dinamo să devină o forţă şi în handbalul feminin românesc. Sunt mulţumită de jocul de azi, chiar dacă am luat 35 de goluri, văd partea plină a paharului, am reuşit să înscriem tot 35. Încercăm să ne apropiem de ceea ce înseamnă handbalul în Liga Naţională. Este drept că am remizat cu HCM, dar sunt conştientă că a fost doar un meci amical. Am realizat ce ne-am propus, plecăm cu un mare plus după această partidă. Pentru noi, promovarea nu este una realizată, avem de jucat un meci decisiv cu Rapid, deocamdată suntem pe locul secund. Va trebui să trecem peste derby pentru a vedea dacă mergem direct în Liga Naţională sau dacă va trebui să trecem printr-un baraj de promovare. Ne ajută experienţa unor handbaliste cu experienţă cum este, de exemplu, Ramona Farcău. Ele ne ajută foarte mult mai ales în momentele strânse ale meciurilor”.

Manuela Manda, care a evoluat în sezonul trecut pentru HCM, laudă echipa vâlceană şi speră ca Dinamo Bucureşti să promoveze direct în Liga Naţională: ”Obiectivul nostru este acela de a promova în primul eşalon, apoi vom vedea ce o să mai fie. Aici este un proiect frumos care se va dezvolta în perioada imediat următoare. Trebuie să avem încredere. Ce o să urmeze din vară vom vedea cu toţii. Îmi era dor de fostele mele colege de la Vâlcea. HCM arată ca o echipă în adevăratul sens al cuvântului şi acest lucru se vede şi în ultimele rezultate. Am ales să joc la Bucureşti pentru că sunt acasă şi copilul nostru creşte alături de noi ceea ce este foarte important. Sper să jucăm împotriva HCM-ului şi în sezonul viitor, în Liga Naţională de handbal feminin.”. (G.C.)

Programul etapei:

HC Zalău – Corona Braşov

Danubius Galaţi – CSM Roman

CSM Bucureşti – Dunărea Brăila 33-21

CSM Unirea Slobozia – „U” Cluj-Napoca

CSM Bistriţa stă

Măgura Cisnădie – HCM Rm. Vâlcea

SCM Craiova stă

Clasament:

CSM Bucureşti 15 14 0 1 451-314 42 Dunărea Brăila 14 10 1 3 365-348 31 SCM Craiova 14 8 2 4 373-342 26 HC Zalău 13 8 1 4 322-307 25 CSM Roman 13 6 3 5 327-306 21 Corona Braşov 13 6 1 6 334-343 19 HCM Rm.Vâlcea 13 6 1 6 308-324 19 U Cluj 14 4 3 7 355-347 15 CSM Bistriţa 14 5 0 9 368-399 15 Măgura Cisnădie 13 3 2 8 295-338 11 Danubius Galaţi 14 3 0 11 277-349 8 Unirea Slobozia 14 1 2 11 342-400 5

Penalizări:

* CSU Danubius Galaţi (-1pts folosirea unui jucător în stare de suspendare)

* CSM Ploieşti şi Cetate Deva s-au retras din campionat

Etapa viitoare:

SCM Craiova – CSM Bucureşti

Corona Braşov – Măgura Cisnădie

HCM Rm. Vâlcea – CSM Bistriţa

Dunărea Brăila – Danubius Galaţi

CSM Roman – HC Zalău

U Cluj va sta

Unirea Slobozia va sta