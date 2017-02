StruÅ£ul de Pesceana, o afacere de succes

primarul Ion Vasile este pasionat de animale şi păsări exotice şi gospodăria sa tinde să semene cu o grădină zoologică

Chiar dacă fermele de struţi nu mai sunt un fapt inedit în România, eşecurile înregistrate de unii dintre cei care au dorit să-şi dezvolte o afacere din creşterea acestor păsări exotice i-au descurajat pe mulţi. Nu şi pe primarul din comuna vâlceană Pesceana, Ion Vasile, care şi-a pus în gând să facă din struţ o adevărată pasăre de România. Alesul local creşte struţi din 1997, iar acum are peste 20 de exemplare pe care nu se gândeşte să le vândă pentru că vrea să le înmulţească şi astfel să îi ajute şi pe alţi pasionaţi să îşi dezvolte propriile afaceri cu struţi.

Pasionat de animale exotice

În ograda primarului din Pescena, spectacolul păsărilor înalte este deosebit. Pasionat de animale exotice, Ion Vasile s-a apucat să crească struţi acum 17 ani. A cumpărat atunci o familie de la un alt pasionat de struţi din Călimăneşti şi a început să îi înmulţească. Acum are 20 de păsări, plus doi puiuţi de numai câteva săptămâni, vedetele incontestabile ale ogrăzii, plină de animale, căci alesul din Pesceana creşte şi prepeliţe, porci vietnamezi şi găini de toate felurile în gospodăria sa. „Am o pasiune pentru animalele exotice şi pentru păsări. Am început cu o familie de struţi luată de la o pensiune din Călimăneşti. Am mai luat o familie de la cineva din Râmnicu Vâlcea. Am cumpărat şi un incubator şi m-am apucat să citesc despre ei, sunt un autodidact, îmi place să ştiu cât mai multe amănunte. Se spune că unde calcă un struţ nu mai creşte nimic. Cam aşa e, trebuie pus şi un pic de balastru, altfel se face noroi. Un ou de struţ incubează 42 de zile. După ce iese puiul, iau coaja de ou şi scriu informaţiile pe ea, greutatea struţului, anul în care a ieşit, tot ce se poate. Le-am păstrat pe toate. Puii trebuie ţinuţi la căldură. Se încep cu 30 de grad, apoi, pe parcurs ce cresc, scade şi temperatura. Acum ştiu exact ce şi cum, am luat şi un stetoscop să verific când puiul bate în ou, când e pregătit să iasă, dacă nu poate natural, îl ajut, sparg eu coaja”, spune Ion Vasile.

20 de persoane se satură dintr-un ou

Iniţial, primarul Vasile a dorit aceste păsări doar pentru familia lui, dar acum se gândeşte serios să îşi dezvolte o afacere. A acumulat destulă experinţă cât să facă o adevărată fermă de animale exotice la Pesceana, iar şansele sunt de partea lui căci, cel puţin când vine vorba de struţi, nimic nu se pierde. Până şi pielea struţului se poate folosi, dar alesul spune că nu vrea să-şi vândă păsările astfel. „Eu am mai vorbit cu persoane din Ardeal care au făcut o afacere din creşterea struţilor. Au comenzi suficiente. Struţii se cumpără pentru carne în special, un kilogram în viu ajunge la aproape 3 euro. Eu nu am vândut până acum, oricum vreau să mă profilez pe reproducere şi ce nu vând să-i ţin aici şi tot aşa. Am început să-i cresc de 7- 8 ani, dar până acum recunosc că a fost numai un hobby. Acum, de când am fost ales primar am predat afacerea băiatului meu care sper să o dezvolte, să am şi eu o activitate în anii viitori. Oricum eu cred că va deveni o afacere bună. Carnea de struţ nu are colesterol, e carne uşoară, ca de vită şi cred că este un avantaj mare. Ouăle sunt şi ele bune, cel mai mare pe care l-am luat a avut 1 kg şi 850 de grame, cât 30 de ouă de găină. Trebuie să îl faci la tuci că nu există tigăi aşa de mari. Din omleta făcută dintr-un singur ou mănâncă lejer 20 de persoane”.

„Nu îmi e frică de ei, nu sunt păsări violente”

Îngrijirea struţilor nu este însă o muncă uşoară. Chiar dacă nu sunt foarte pretenţioşi, iar clima de Pesceana le prieşte destul de bine, struţii au totuşi nevoie de câteva condiţii pentru a supravieţui şi ajunge la maturitate, adică să măsoare în jur de 2, 80 metri şi să cântărească cam 180 de kilograme. Carnea de struţ este foarte apreciată în Europa, fiind considerată mai săracă în colesterol decât carnea de vită, de pui şi chiar de curcan. Căutate sunt şi ouăle care ajung să cântărească aproximativ două kilograme, iar mai nou şi pielea de struţ, produs de lux care se vinde şi cu 2500 de euro şi din care se fac genţi, portofele şi chiar pantofi. Îngrijitorul fermei de struţi de la Pesceana se simte în largul lui în mijlocul struţilor. Recunoaşte că la început i-a fost un pic teamă, dar acum nu mai are probleme. Când are mai mult timp le dă să mănânce din mână şi îi mângâie. „Ştiu ce îi trebuie unui struţ ca să-i meargă bine. Nu trebuie să fie mediu umed, trebuie să fie căldură în permanenţă, mai ales în primul an de viaţă. Pe toţi i-am crescut de mici. Nu sunt uşor de crescut, chiar e nevoie de condiţii de excepţie. Nu îmi e frică de ei, m-am obişnuit. Prima dată recunosc că îmi era teamă, apoi nu. Nu m-au muşcat niciodată, nu sunt păsări violente. Acum le ştiu obiceiurile, ştiu când au nevoie de ceva, când nu le convine altceva. Acum le dau să mănânce din mână, fără să-mi fie de teamă de ceva. Ştiu şi când a venit timpul să ne dăm seama care sunt masculi şi care femele. Se schimbă penajul, la masculi se vor observa tente aurii, femelele rămân în stare iniţială. Acum pot creşte şi acasă struţi, deja m-am obişnuit cu ei”. (G.C.)