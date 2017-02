Bulacu, debut în Parlament   „România riscă să rateze ţintele europene”

Senatorul PNL Romulus Bulacu a făcut prima declaraţie politică în Parlamentul României din mandatul său. Declaraţia se referă la impactul Ordonanţei 13 şi la ceea ce se întâmplă de câteva săptămâni bune în România. „Sub masca respectării unor decizii ale unor instanţe interne sau internaţionale, Guvernul, girat de domnii Dragnea şi Tăriceanu, a lovit în ceea ce înseamnă siguranţa românilor şi a intereselor lor legitime, prin emiterea Ordonanţei 13. Această Ordonanţă de Urgenţă a avut două tipuri de efecte: unul benefic, din punct de vedere social, şi altul nociv, din punct de vedere economic. Nu îmi permit să comentez aspectele juridice întrucât depăşesc aria mea de competenţă. Gestul inexplicabil şi necugetat al Guvernului, prin care a ales să declanşeze aşa zisul «proces al schimbării», a trezit din amorţire un popor care dădea semne ale obişnuinţei cu moravurile politice autohtone. România a fost martora celor mai mari proteste din ultimii 28 de ani. Cetăţenii care au participat la «mişcările de rezistenţă» de la Palatul Victoria au sancţionat dur lipsa comunicării şi a deschiderii Guvernului spre dialog, solicitând transparenţă în actul decizional. România a dat semnalul schimbării în bine. Oamenii ieşiţi în stradă au devenit un erou colectiv în ecoul internaţional. Acest erou colectiv s-a transformat într-un ambasador de succes al imaginii ţării noastre în Europa şi a reuşit să spulbere mituri, cum că românii ar da în cap, românii ar cerşi, românii ar fura. Prin spirit civic au demonstrat că vor să muncească în ţara lor, dar într-o ţară cinstită, care să le aprecieze şi să le stimuleze eforturile. Românii au dat lumii întregi o lecţie a democraţiei, cu principiile şi valorile ei, manifestând respect pentru statul de drept. Pornind de la o binecunoscută sintagmă, mi-aş permite să susţin că, dată fiind dinamica ultimelor zile, pe lângă presă, poporul a devenit «câinele de pază al democraţiei». Dar, în acelaşi timp, aşa cum spunea Octavian Paler, «am învăţat că doi oameni pot privi acelaşi lucru şi pot vedea ceva total diferit». Astfel, s-au mobilizat protestatarii de la Palatul Cotroceni. Chiar şi aşa, nu consider că avem o ţară divizată prin ură, ci una unită prin nemulţumire. Aceste proteste sunt semne ale unei societăţi sănătoase, care a ales să se implice paşnic şi să se exprime liber. Am amintit şi de existenţa unui efect nociv, «intrat în vigoare» chiar înaintea publicării în Monitorul Oficial a Ordonanţei 13. Un declin economic care greu mai poate fi controlat, cu repercusiuni pe termen lung. Concret, leul a început să se prăbuşească în raport cu alte monede, iar încrederea în titlurile de valoare româneşti a scăzut la cote alarmante. Deprecierea banilor va atrage după sine scumpiri ale alimentelor şi combustibililor, aşa cum atenţionează analiştii economici. În plus, dobânzile la împrumuturi au crescut, iar trendul pare că se va menţine. Cu un buget construit pe o ipotetică şi extrem de entuziastă creştere economică de 5,2%, în care atragerea de fonduri europene joacă un rol esenţial, România riscă, în acest context, nu numai să rateze ţintele propuse în actualul program de guvernare, ci chiar să intre într-un declin economic ale cărui proporţii şi consecinţe sunt greu de estimat. Ce au înţeles investitorii străini din acest episod sumbru? Faptul că avem un Guvern capabil să lase economia pradă corupţiei, prin contracte date cu dedicaţie. Declaraţiile premierului Grindeanu privind «angajamentul ferm al tuturor instituţiilor şi factorilor decizionali din România privind continuarea luptei împotriva corupţiei» nu mai conving pe nimeni. «Altă întrebare!»… Oare povestea acestei Ordonanţe s-a încheiat cu adevărat? În acest caz, timpul ne va oferi un răspuns. «După atâta frig şi ceaţă» sper că va răsări, cândva, şi soarele! Până atunci însă, doamnelor şi domnilor guvernanţi, vă invit să îndrăzniţi să credeţi în România condusă de oameni cinstiţi!”, a spus senatorul Bulacu de la tribuna Parlamentului. (G.C.)