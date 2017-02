Tribunalul Vâlcea la raport

Tribunalul Vâlcea este condus de un preşedinte care, în temeiul art. 43 din Legea nr. 304/2004 şi art. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor a exercitat atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii aceste instanţe. Preşedintele tribunalului exercită, de asemenea, atribuţii de coordonare şi control ale administrării acestei instanţe, precum şi ale celor 5 judecătorii din circumscripţia sa.

Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, care, la rândul său, are atribuţii manageriale.

Conducerea secţiilor instanţei a fost asigurată de preşedinţii de secţii, Mitră Dănuţ, Nicolăescu Mirela (până la 19 februarie), respectiv, Mateescu Carmen Adeluţa, începând cu această dată, şi Petria Sorinel, până în luna iulie, respectiv, Marina Andra Rodica, care au organizat activitatea administrativ – judiciară a secţiilor, în temeiul atribuţiilor prevăzute de art. 24 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

În anul 2016, în exercitarea atribuţiilor, Colegiul de conducere, a adoptat un număr de 17 de hotărâri. în perioada de referinţă, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Vâlcea a fost convocată de 6 ori, pe ordinea de zi figurând dezbaterea raportului de activitate pe anul 2015, alegerea membrilor Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare, alegerea unor membri în Colegiul de conducere, adoptarea unei forme de protest, respectiv, încetarea acesteia, alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Instanţa a înregistrat o scădere la 95,11% a stocului de dosare faţă de stocul de la finalul anului 2015. Astfel, dacă la data de 31.12.2015 erau 5429 dosare pe stoc, la data de 31.12.2016 numărul dosarelor pe stoc a scazut, ajungând la 5164 dosare. Se constată, însă, şi o scădere a volumului de activitate, cu circa 2000 dosare, faţă de anul trecut, explicabilă atât prin scăderea numărului de dosare nou intrate, cât şi prin faptul că la sfârşitul anului 2015, a fost raportat către 2016 un stoc de dosare mai mic decât cel raportat din 2014 în 2015.

Practic, aceste statistici arată faptul că eficienţa a crescut în mod continuu la nivelul Tribunalului Vâlcea, stocurile finale fiind în continuă scădere.

Secţia Penală

Comparativ cu anul 2015, când pe rolul secţiei au fost 867 dosare nou intrate, anul acesta au fost inregistrate 1079 dosare noi, reprezentând o creştere de 24,45%. Anul 2016 este primul în care statisticile reflecta activitatea din faza de cameră preliminară şi de judecată, în materie de măsuri preventive, măsuri asiguratorii, etc. Potrivit noului Regulament, în aceste materii se creează, începând cu anul 2016, dosare asociate care se calculează în statistici, astfel că pentru acest an avem o reflectare corectă a activităţii acestei secţii. Menţionăm că, în perioada 01.07.2016 – 31.12.2016, completele Ap7 şi Ap8 ale Secţiei a II a civilă au avut componenţa formată din judecători ai Secţiei penale. Astfel, aceste complete au primit, cumulat, un numar de 208 dosare nou intrate şi au soluţionat un număr de 61 de dosare. Rapoartele nominale privind volumul de activitate, precum şi operativitatea, reflectă corect această situaţie.

Secţia I Civilă

Comparativ cu anul 2015, când pe rol au fost 4488 dosare nou intrate, s-a înregistrat în anul 2016 un număr de 3483 cauze noi, deci, o scădere semnificativă de circa 1000 dosare.

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Comparativ cu anul anterior, când pe rolul acestei secţii s-au înregistrat 3796 cauze noi, numărul dosarelor nou intrate în anul 2016 a crescut uşor, la 4031. Pentru anul 2016 încărcătura de dosare este de 686,4 dosare pe judecător, raportată la volumul de activitate şi de 283,4 dosare pe judecător din punct de vedere al dosarelor nou intrate. Coloana „Prezenţă”, reprezentând numărul de judecători se calculează astfel: suma numărul de judecători care au participat la cel puţin o şedinţă, pentru fiecare lună a anului, împărţită la 12. Trebuie menţionat că, urmare a fluctuaţiei de personal, s-a procedat la desfiinţarea ori reconfigurarea unor complete de judecată, la secţiile I şi a Il-a.

Rata de soluţionare”, conform Hot. CSM nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru Judecători, fiind calculat ca raportul dintre dosarele finalizate (Œnchise) şi dosarele intrate.

Potrivit intervalelor de eficienţă, operativitatea instanţei este „Eficient”, deşi are valoarea de 103,10%. Pentru a fi „Foarte eficientă”, operativitatea unei instanţe trebuie să depăşească 105%. Valoarea indicatorului „E01 – Rata de soluţionare a dosarelor” este asimilată operativităţii instanţei şi se calculează ca raport dintre numărul de dosare soluţionate şi numărul de dosare nou intrate, în aceeaşi perioadă. Pentru anul 2015, valoarea acestui indicator de eficienţă este de 119%. Trebuie subliniat că trecerea de la calificativul foarte eficient în anul 2015, la calificativul eficient în 2016 nu are drept cauză un regres al activităţii judecătorilor. O primă cauză a constituit-o faptul că anul 2016 a început cu un stoc de dosare mult diminuat faţă de stocurile din anii anteriori, astfel că a crescut ponderea, în volumul de activitate, a dosarelor nou intrate. în anul 2015, scăderea stocului a fost una efectivă, urmare a numărului mare de cauze soluţionate, în special de secţia a II- a, şi nu una scriptică, prin închiderea unor dosare soluţionate în anii anteriori, dar neoperate în aplicaţia informatică.

În aceste condiţii, începând anul cu un stoc redus, a scăzut rata de soluţionare, întrucât, în cazul dosarelor nou intrate, procedura regularizării cererii, respectiv, a camerei preliminare, conduc la creşterea termenului de soluţionare a dosarelor nou intrate. O altă cauză, pe care judecătorii tribunalului Vâlcea şi-o asumă, a constituit-o protestul din lunile septembrie-octombrie, interval în care nu au fost soluţionate decât cauze cu caracter urgent. şi fluctuaţiile de personal, în ce priveşte judecătorii instanţei, cu consecinţa desfiinţării ori reconfigurării de complete, respectiv, de întregire a unor complete cu judecătorul de pe lista de permanenţă a condus la scăderea ratei de soluţionare. în fine, cauza principala o constituie modul de calcul, respectiv, raportarea exclusiv la numărul de cauze în care hotărârea a fost redactată şi închisă, fără a contabiliza cauzele în care a fost pronunţată o hotărâre, dar nu a fost redcatată şi operată ca închisă în aplicaţia informatică. în aceste condiţii, rata de soluţionare a fost de 103,10 %, corespunzător calificativului eficient, cu numai 1,9 % sub valoarea de 105 %, care atrăgea calificativul de foarte eficient. Având în vedere că la data de 31 decembrie 2016 erau 444 de dosare soluţionate, dar neredactate, pentru care nu expirase termenul legal de redactare, şi 257 dosare neredactate, pentru care termenul legal expirase, practic, aplicaţia statistică nu a contabilizat un număr de 701 cauze soluţionate.

Evident, prin adiţionarea acestora, valoarea de 105 % ar fi cu mult depăşită, astfel că, în realitate, instanţa s-ar fi încadrat în calificativul foarte eficient.