Fotbal, Liga a II-a   Oficial, adio CSM!

E oficial, CSM Râmnicu Vâlcea nu va mai continua în această ediţie de campionat a eşalonului secund, chiar dacă iubitorii de fotbal din Zăvoi mai sperau la o minune. Singura veste bună este că gruparea din Zăvoi are şanse să continue doar la nivel de juniori republicani A şi B şi, poate, cine ştie, acesta să fie începutul unei noi poveşti frumoase. ”Firma Damila face eforturi ca echipele de juniori să continue. Pentru copii ar fi important să aibă competiţie. Sperăm să găsim înţelegere la primărie şi juniorii noştri să poată evolua în Zăvoi, momentan, ei se pregătesc la stadionul Oltchim”, a spus, pentru Liga2.ro, Lucian Munteanu, preşedintele CSM Râmnicu Vâlcea. Campionatul Ligii 2 se va relua în ultimul weekend al lunii februarie. Felix Grigore, managerul departamentului de competiţii al FRF, a vorbit în exclusivitate la Sport Total FM, despre adunarea preşedinţilor de cluburi din Liga a II-a, de la Cheile Grădiştei. „Am avut mai multe puncte pe ordinea de zi. Am avut o întâlnire cu preşedinţii echipelor din Liga a II-a şi am discutat chestiuni legate de comunicarea cu care o avem cu aceste echipe, ce proiecte are FRF în legătură cu Liga a II-a, s-au discutat şi drepturile de televizare. Au lipsit doar câţiva preşedinţi. Vâlcea şi Târlungeni nu au fost prezente. Cele două cluburi nu au trimis încă hârtii oficiale că nu vor participa în a doua parte a campionatului. O eventuală schimbare a sistemului competiţional nu este posibilă. Vorbim de o astfel de schimbare de la începutul sezonului următor, dar nu se va face o schimbare. Preşedinţii au plecat în gând cu ceea ce noi le-am prezentat şi asteptăm un feedback de la ei, astfel încât să luăm cele mai bune decizii. A fost o întâlnire interactivă, fiecare şi-a spus opiniile pe prezentările noastre. Drepturile de televizare sunt deja stabilite şi împărţite, nu era neapărat de discutat despre împărţirea banilor”, a declarat Felix Grigore, în cadrul emisiunii Fotbal la matineu. Liga a 2-a va continua însă cu mai puţine cluburi faţă de cum a încheiat anul 2016. CSM Râmnicu Vâlcea şi Unirea Tărlungeni vor rămâne în scurt timp fără echipe de seniori, astfel că doar 16 cluburi vor mai activa în actuala ediţie a eşalonului secund. Cu acestea două dispărute, plus şoimii Pâncota şi ACS Berceni, din Liga 2 va mai retrograda o singură echipă. Cum CSM Râmnicu Vâlcea şi Unirea Tărlungeni au apucat să joace în returul Ligii 2, adversarele acestor două echipe din restul meciurilor rămase de disputat în acest sezon vor câştiga la „masa verde”, 3-0. Astfel, primele cluburi care ar fi trebuit să le întâlnească în etapa a 22-a pe CSM şi Unirea şi să câştige fără să joace sunt CS Baloteşti, respectiv Metalul Reşiţa. Altfel, prima etapă din 2017 se va desfăşura pe durata a trei zile, începând de vineri, 24 februarie, până duminică, 26 februarie. Doar şase meciuri se vor mai disputa, trei dintre acestea urmând a fi televizate. Vineri, în nocturnă, CS Mioveni primeşte vizita Dunării Călăraşi, sâmbătă, de la ora 12:30, se joacă derby-ul FC Braşov – Olimpia Satu Mare, iar duminică, de la ora 11:00, are loc Dacia Unirea Brăila – UTA Bătrâna Doamnă. în rest, meciurile netelevizate, cele de la Clinceni, Sânmartin şi Suceava, vor avea loc sâmbătă, de la ora 11:00. (G.C.)

Programul etapei a 22-a:

24 februarie, ora 18:00

CS Mioveni – Dunărea Călăraşi – tv

25 februarie, ora 11:00

FC Academica Clinceni – CS Afumaţi

Luceafărul Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Foresta Suceava – ASU Politehnica Timişoara

25 februarie, ora 12:30

FC Braşov – Olimpia Satu Mare – tv

26 februarie, ora 11:00

Dacia Unirea Brăila – UTA Bătrâna Doamnă – tv

Metalul Reşiţa – Unirea Tărlungeni 3-0. Nu se dispută

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Baloteşti 0-3. Nu se dispută.

Juventus Bucureşti stă, deoarece şoimii Pâncota a fost exclusă în tur.

Chindia Târgovişte stă, deoarece ACS Berceni s-a retras în tur.