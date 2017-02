Drumul dintre Lungeşti şi Mădulari se asfaltează

Drumurile de interes local din comuna Lungeşti au fost asfaltate, precum şi Drumul Comunal 53. A mai rămas de reabilitat Drumul Comunal 54, care leagă Lungeştiul de comuna Mădulari, dar care ar şi scurta drumul între cele două comune cu 50 de kilometri. în plus, reabilitarea acestui drum comunal ar aduce avantaje inclusiv locuitorilor din judeţul vecin pentru că ar scuti 50 de kilometri până la Târgu Jiu: „La drumurile de interes local, din totalul de 5,2 kilometri s-au asfaltat 5,2 km, pe o singură uliţă de aproximativ 800 de metri trebuie să punem stratul II şi la celelalte şanţurile trebuie dalate şi închidem şi această lucrare, cum am închis şi DC 53 de 2,2 km – asfalt în două straturi plus şanţuri dalate… Avem semnat contractul şi suma de bani alocată de anul trecut. Pe 30 decembrie am semnat un adiţional la contractul iniţial pentru alocarea a încă 10 miliarde, pe lângă cele 7 alocate, suma totală a proiectului cu asfaltarea DC 54 între Lungeşti şi Mădulari. Va fi o realizare frumoasă şi utilă pentru că, de exemplu, cei de la Mădulari, dacă vor să ajungă la Lungeşti, vor ajunge rapid (pe hartă suntem vecini, dar acum trebuie să ocolească 50 de km pentru a putea ajunge în Lungeşti). Astfel se va face legătura între cele două comune cu un drum de 1640 de metri, pe o lăţime de 5 metri. Vă puteţi imagina ce avantaj poate să creeze acest drum, nu numai pentru locuitorii celor două comune, dar şi pentru locuitorii din partea de sus, respectiv cei ai localităţilor Grădinari, Strejeşti, Pleşoiu, ai municipiului Slatina care vor să meargă la Târgu Jiu? Practic, ar scurta drumul spre Târgu Jiu cu aproximativ 50 de km. Erau obligaţi să meargă pe varianta de Măciuca, pe Drăgăşani sau pe varianta de Craiova – Târgu Cărbuneşti şi Târgu Jiu. în schimb, drumul acesta le va reduce clar taseul cu 50 de km. Cred că vor fi mulţi care se vor bucura de realizarea acestui drum. Au fost 18 societăţi care au participat la licitaţie. Avem asigurarea firmei care a câştigat că în luna martie se vor apuca de treabă şi undeva la jumătatea lunii mai drumul respectiv, cu un pod casetat şi 9 traversări pentru drumurile anexe şi subtraversări pe axul principal, va fi gata. Este un proiect drag sufletului meu, pentru că sunt foarte multe persoane înrudite cu cei din Mădulari şi cu cei din şuşani. La cel dinspre şuşani lucrăm. Eu am o porţiune relativ mică, după ce a fost declasat pe vremea domnului preşedinte CŒlea… Era un drum judeţean de care, niciodată, nimeni nu se interesa de el. Noi îl deszăpezeam, noi îl pietruiam şi de fapt responsabilitatea era clară a Consiliului Judeţean. La vremea respectivă am acceptat declasarea drumului, dar asta este situaţia. Mie îmi revine o lungime de aproximativ 600 de metri. Mai mult îi revine primarului de la şuşani. Am discutat în acest sens să recurgem la metoda de ADI, dar implică foarte multe costuri şi trebuie contabilitate ţinută, sediu etc. şi se îngreuna situaţia. Am găsit împreună cu primarul din şuşani varianta pe Ordonanţa 28 pe PNDR, să-şi asfalteze suprafaţa de aproximativ 5 km, iar restul de 600 de metri o să-mi revină mie. Cu fonduri din buget şi cu ajutorul Consiliului Judeţean încercăm să-l pietruim în primă fază şi să mergem pe varianta de pietruire cu piatră spartă şi macadam şi împănare cu nisip, ceea ce înseamnă cel puţin 10 ani garanţie de trafic, fără nici un fel de problemă. Situaţia în care este acum este într-adevăr dezastruoasă, pentru că este traversat de foarte multe şuvoaie de apă. Când plouă abundent, îl brăzdează şi-l fac impracticabil”, ne-a spus primarul Tiberiu Costea. (G.C.)