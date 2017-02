Handbal feminin, Liga Naţională   HCM e pe val!

• echipa noastră a trecut şi de CSM Bistriţa şi e în cărţi pentru cupele europene

Atâţia spectatori nu strângea nici Oltchimul pe vremuri în meciurile de campionat, poate doar la derby-urile cu Rapid sau HC Zalău. Aproape 2000 de vâlceni au venit la Sala Polivalentă Traian pentru a le vedea la lucru pe elevele lui Gheorghe Sbora şi Luminiţa Huţupa-Dinu, în partida contra ardelencelor de la CSM Bistriţa, din Liga Naţională de handbal feminin. La prima vedere, părea un meci lejer pentru vâlcence, cu o evoluţie aproape perfectă în acest retur de campionat. HCM se putea apropia de podiumul clasamentului şi îşi putea consolida locul de cupe europene în cazul unui succes şi cele trei puncte au rămas la Râmnicu Vâlcea, după 60 de minute mai dificile decât ne aşteptam. Ca şi la Cisnădie şi la Braşov, echipa noastră a intrat mai greu în meci. Oaspetele au fost mereu la conducere şi Vâlcea a alergat după egalare. Aşa cum era de aşteptat, Oana Chirilă şi Daniela Crap au fost principalele guri de foc pentru echipa din Bistriţa care a venit în Oltenia să-şi vâdă scump pielea. La pauză, ardelencele au intrat cu un avantaj de două goluri, 15-13 şi era clar că meciul avea să fie unul dificil pentru elevele lui Gheorghe Sbora. CSM Bistriţa a început mai bine şi mitanul secund, s-a distanţat la trei goluri şi a menţinut diferenţa câteva minute bune. Din fericire, echipa noastră s-a trezit la timp şi a început cursa de urmărire, într-o atmosferă de zile mari în sala Traian. Vâlcenii le-au susţinut în permanenţă pe Ani Senocico şi compania care în minutul 40 au reuşit să egaleze la 20 şi să ducă meciul pe un făgaş normal. Peste alte trei minute, ultima venită la HCM, Cioaric, a adus pentru prima dată Vâlcea în avantaj şi era clar că cele trei puncte erau mai aproape de noi decât de ele. Finalul nu a fost unul cu emoţii pentru echipa noastră, chiar dacă oaspetele au încercat din răsputeri să revină. Chirilă şi Crap au obosit şi ele şi CSM Bistriţa nu a mai contat. S-a terminat 32-28 şi HCM Râmnicu Vâlcea se apropie la doar patru puncte de podiuml clasamentului şi la unul singur de următoarea clasată, SCM Craiova. în următoarea rundă, echipa noastră joacă pe terenul ultimei clasate, Unirea Slobozia şi în mod normal câştigă din nou. Liga Naţională se va întrerupe apoi pentru trei săptămâni, timp suficient pentru Adespii şi compania care trebuie să pregătească meciul sezonului, pe propriul teren cu CSM Bucureşti, viitoarea campioană a României.

Declaraţii:

”Fetele au înţeles că, fără multă muncă, nu se pot obţine rezultate. Doresc să le mulţumesc, au dat dovadă de atitudine şi de spirit de echipă. Am discutat la pauză că apărarea face diferenţa şi în repriza secundă s-a văzut şi defensivă şi poartă şi în minutul 60, meciul s-a terminat cu victoria noastră”.

Luminiţa Dinu spune că principalul obiectiv este ca publicul să umple din nou Sala Sporturilor Traian, fapt care s-a întâmplat şi la meciul de sâmbătă. ”S-a pus multă presiune pe calificarea în cupele europene, noi ne dorim cât mai multe victorii, să câştigăm meciurile de acasă şi să aducem cât mai mulţi suporteri în Sala Traian. Braşovul ne-a prins după o pauză de trei săptămâni puţin relaxaţi, dar un duş rece uneori prinde bine, dar la Cisnădie şi cu Bistriţa am luptat până în minutul 60 şi am făcut diferenţa pe final. Suntem puţine, dar bune!” – Luminiţa Huţupan Dinu.

”Nu fac socoteala victoriilor, niciodată nu mă gândesc la rezultat, ci doar la ce avem de făcut, nu sunt un antrenor care să lucreze sub presiune. A fost un joc foarte interesant pentru spectatori, a dat tot ceea ce poate da handbalul şi mai ales cel din Vâlcea. Publicul a fost încântător, nu ştiu dacă a mai fost aşa numeros în ultima perioadă şi le-am oferit un adevărat spectacol. Poate puţini mai sperau atunci când Bistriţa conducea cu trei goluri, dar noi ştiam ce jucătoare şi ce caractere avem în grup. Succesul constă în unitatea de grup a fetelor şi dacă menţinem acest aspect, putem face în continuare lucruri frumoase. Nu trebuie să dăm cu piciorul la ce am acumulat, echipa este capabilă să joace în cupele europene. Ne putem face bine treaba” – Gheorghe Sbora. (G.C.)

Rezultate:

SCM Craiova – CSM Bucureşti 25-30

Corona Braşov – Măgura Cisnădie 29-31

HCM Rm. Vâlcea – CSM Bistriţa 32-28

Dunărea Brăila – Danubius Galaţi 23-19

CSM Roman – HC Zalău 21-21

U Cluj a stat

Unirea Slobozia a stat

Clasament:

1. CSM Bucureşti 16 15 0 1 481-339 45

2. Dunărea Brăila 15 11 1 3 388-367 34

3. HC Zalău 15 9 2 4 373-349 29

4. SCM Craiova 15 8 2 5 398-372 26

5. HCM Rm.Vâlcea 15 8 1 6 370-377 25

6. CSM Roman 15 6 4 6 374-354 22

7. Corona Braşov 15 6 1 8 384-404 19

8. U Cluj 15 4 3 8 373-369 15

9. CSM Bistriţa 15 5 0 10 396-431 15

10. Măgura Cisnădie 15 4 2 9 351-397 14

11. Danubius Galaţi 16 4 0 12 323-398 11

12. Unirea Slobozia 15 2 2 11 364-418 8

Penalizări:

* CSU Danubius Galaţi (-1pts folosirea unui jucător în stare de suspendare)

* CSM Ploieşti şi Cetate Deva s-au retras din campionat

Etapa viitoare:

CSM Bucureşti – U Cluj

HC Zalău – Dunărea Brăila

Danubius Galaţi – SCM Craiova

CSM Roman – Corona Braşov

Unirea Slobozia – HCM Rm. Vâlcea

CSM Bistriţa – Măgura Cisnădie