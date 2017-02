Campion naţional la box

Cu toate că nu are condiţii bune pentru pregătire, boxul vâlcean confirmă din nou pe plan naţional. După succesul tânărului Andrei Udubaşa, devenit campion naţional la tineret, week-end-ul trecut un alt boxer vâlcean a triumfat. Este vorba de Dănuţ Ionescu, cel care, la Campionatele Naţionale de seniori Under 22, de la Brăila, a devenit campion national la categoria 75 kg. Vâlceanul l-a învins în finală, la puncte pe Adrian Ciobanu, sportiv originar din Craiova, dar care se pregăteşte la Centrul Naţional de Excelenţă de la Brăila. Dănuţ Ionescu a început boxul relativ târziu, la 16 ani jumătate, fiind legitimat pentru prima dată la Clubul Sportiv Şcolar. După un an a trecut la CS Chimia Rm Vâlcea, club pentru care boxează şi azi. Prezent la emisiunea „Sport Plus”, la Televiziunea Etalon, Dănuţ Ionescu, a spus că boxul este ceea ce-i place, chiar dacă mulţi cred că e un sport dur. De când face box, proaspătul campion naţional l-a avut ca antrenor pe profesorul Marius Băluţă. În urma acestei performanţe, Dănuţ Ionescu va reprezenta România la Campionatele Europene de seniori Under 22, competiţie ce va fi găzduită de ţara noastră, la Brăila, în luna martie a acestui an. (G.C.)