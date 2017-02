Izvoarele de la Costeşti, bogăţie nefructificată

• Fostele Băi din comună au fost închise după 1992 şi şansele să fie exploatate sunt minime

De zeci de ani cele trei izvoare iodate şi sulfuroase din comuna vâlceană Costeşti reuşesc să atragă numeroase persoane pentru vindecarea diferitelor afecţiuni. Din păcate, lipsa fondurilor impiedică administraţia locală să refacă reţeaua de alimentare a băilor. Localnicii spun săptămânal vin oameni din toate colţurile judeţului dar şi din ţară pentru a se aproviziona cu apă de la cele trei izvoare termale de la Costeşti. Pe vremuri la Costeşti exista o baie comunală unde se tratau oameni din toată ţara. Terenul pe care sunt amplasate conductele aparţine acum localnicilor şi refacerea reţelei de captare a apelor termale este dificil de realizat. Până la punerea în practică a proiectului, oamenii continua să bea apă de la izvoarele încă neexploatate. În momentul de faţă, cladirea unde funcţiona baia comunală, patrimoniu istoric, a fost transformată în pensiune turistică. Investitorii au accesat fonduri europene dar au păstrat arhitectura iniţială în totalitatea ei.

Închise după 1992

Fostele Băi din comună au fost închise după 1992, iar în locul fostului stabiliment a fost construită o pensiune agro-turistică care însă nu mai foloseşte apele minerale din apropiere. România este o ţară frumoasă, dar mereu surprinzătoare. În timp ce majoritatea staţiunilor balneoclimaterice din judeţul Vâlcea au probleme din cauza faptului că apele minerale vindecătoare sunt concesionate de diferite societăţi comerciale care le exploatează cum vor, în comuna vâlceană Costeşti există izvoare tămâduitoare care curg în voie şi pe care nu le mai foloseşte nimeni. Odinioară, în acest loc minunat era un stabiliment cunoscut în zonă, dar care în prezent, din lipsa resurselor financiare, nu mai poate fi redeschis deşi ar atrage sute de turişti în zonă şi ar putea repune pe harta turismului balnear din România această localitate cunoscută acum mai mult pentru târgul anual al rromilor de pe 8 septembrie decât pentru bogăţiile naturale ale zonei, una cu adevărat deosebită.

Ape la discreţie

În comuna Coşteşti din judeţul Vâlcea, apele minerale sulfuroase şi iodate sunt la discreţia sătenilor şi a locuitorilor din comunele limitrofe care încă îşi mai amintesc de proprietăţile vindecătoare ale acestor izvoare. Cu ani în urmă, stabilimentul, sau băile cum îi spun localnicii, realizat de medicul Sacerdoţeanu era asaltat pe timp de vară de turişti din toată ţara, suferinzi de afecţiuni gasto-intestinale sau reumatice. Renumele căptat de cele trei izvoare cu apă cristalină care izvorăsc din pereţii stâncoşi din apropiere a pălit după 1992, când clădirea băilor a fost retrocedată foştilor propietari şi vândută ulterior unor investitori stabiliţi în Germania care au ridicat pe vechiul amplasament o pensiune agro-turistică care însă nu mai oferă astăzi şi servicii de tratament balnear. „Băile din comuna Costeşti au funcţionat cu mult înainte de Revoluţie. Veneau în special oameni din zona care le foloseau pentru tratarea reumatismului şi a bolilor gastro-intestinale. După preluarea lor de către societatea din Băile Govora , au venit turişti din toată ţara. După Revoluţie însă, fostele băi au fost retrocedate foştilor proprietari care le-au vândut unor români stabiliţi în Germania. Aceştia au reuşit încet, încet, să obţină fonduri printr-un un proiect european şi au deschis o pensiune. Nu au mai păstrat însă izvoarele. Au existat discuţii cu cetăţenii pe ale căror terenuri curg aceste izvoare, dar până acum nu am reuşit să punem în valoare această resursă deosebită a comunei”, a declarat primarul Costeştiului, Toma Peştereanu.

Şi-au pierdut speranţa

Nu e nevoie să te apropii prea mult de locul lăudat că-ţi dai seama imediat că apa e una neobişnuită. Mirosul puternic şi pâcla albă aşternută în albia pârâiaşelor îi atenţionează chiar şi pe cei mai puţin pricepuţi că apa este sulfuroasă. Despre ce a reprezentat odinioară aşa-zisa staţiune Costeşti, săteni îşi amintesc cu nostalgie. În urmă cu doar 20 de ani, zona era asaltată de turişti dornici să îşi caute sănătatea. „Izvoarelea astea sunt aici din adâncul istoriei. Cu toţii am folosit apa lor. Eram elev la liceu când am făcut prima cură de 10 sau 11 bai şi de atunci nu mai ştiu ce e aia durere. Veneau oameni de pretutindeni. Era foarte aglomerat vara, singura perioadă din an când erau deschise. Ar fi trebuit de mult să fie repuse în valoare. E păcat să avem resurse, tot ceea ce ne trebuie, doar că nu există şi interers din partea celor care ar trebuie să se ocupe de dezvolatrea turismului din zonă”, ne spune un localnic pe care-l prindem pe drum spre casă. Sătenii din Costeşti şi-au pierdut speranţa în ceea ce priveşte amenajarea acestui loc. În urmă cu câţiva ani, din cauza precipitaţiilor, conductele care duceau apa din izvoare către stabiliment au fost distruse şi nu s-au mai găsit fonduri pentru repararea lor. „Œmi amintesc că veneau la băi oameni în cârje şi plecau sănătoşi, pe picioarele lor. Sunt izvoare cu apă iodată, ca cele din Govora, benefice mai ales suferinzilor de reumatism. Sunt bune şi pentru fiere, pentru ficat, pentru balonare. Ar trebui însă să se facă analize, să se vadă proprietăţile lor. Lumea o consumă şi aşa, e adevărat. Nu mai există acele conducte către băi. A venit apa mare şi le-a rupt. Acum nu le mai ia nimeni în considerare şi zona e oarecum în paragină”, spune o altă localnică pe al cărei teren trece unul dintre cele trei izvoare cu apă vindecătoare. În „valea apelor” acum găştele şi raţele se plimbă nestingherite, iar caprele se adapă din apa proaspătă. Calităţile curative ale izvoarelor din Costeşti sunt similare celor din Băile Govora sau Călimăneşti.

Gabi CÎRJALIU