„MamÄƒ, vin acasÄƒ!”

• fosta jurnalistă Irina Maria Oprea se întoarce în România, după şapte ani, pentru lansarea primei sale cărţi de poezii

Povestea cunoscută a Irinei Maria Oprea începe în anul 2009. După o colaborare cu un ziar local, fosta noastră colegă îşi încerca norocul ca manager de ziar. Aşa a apărut „Essenţial”, un săptămânal care s-a dorit „altceva” şi care a reuşit să iasă din tipar, timp de mai bine de doi ani. „În anul 2009, băgam nasul în lumea presei şi, ca orice visător, am încercat să alerg înainte să învăţ să merg. Aşa s-a născut ziarul «Essenţial», o mare pasiune combinată cu inconştienţa vârstei. După aproximativ doi ani, inevitabilul s-a produs şi coma economică mi-a fost fatală. Cronica unui eşec anunţat, la 20 de ani este o sinucidere curată să te arunci într-o afacere de genul acrobaţi fără plasă. Prima pierdere dureroasă, contactul cu pământul…”, spune Irina.

Aventura spaniolă

Apoi, Irina a decis să îşi încerce norocul în Spania… „Valiza şi la aeroport, destinaţia, Spania. Tată, m-am întors, fíica visătoare s-a întors, oaia neagră s-a restras la stână cu turma. Primii trei ani au fost doar cumpliţi, veneam deja faultată emoţional. Primul job găsit a fost ca îngrijitoare la două bătrâne. Îngrozitor a fost, nu doar muncă fizică, îmi imaginam că sunt bunicile mele şi părea totul mai uşor şi mai normal. Cel mai dificil este stresul psihic, 24 din 24 de ore lângă ele. Involuntar ajungi să te proiectezi în timp, să te panichezi, îţi vine să tragi cu dinţii de ani, de momente, totul capată o altă intensitate. Genul aceasta de muncă are două efecte. Ori te pune pe antidepresive, ori îţi accelerează şi accenturază trăirile şi acţiunile. Nu mi-e ruşine, le-am îngrijit ca pe membri ai familiei mele şi o să le mulţumesc pentru tot restul vieţii pentru tot ce am învăţat în timpul petrecut lângă ele. N-a fost un job, a fost o luptă pentru supravieţuire, a fost o luptă psihică, nopţi nedormite, frică, momente când tremuram în faţa unei seringi că nu ştiam ce e de făcut. După un an şi jumătate am găsit un alt job la un cazino, de la un fel de bolnavi am trecut la altul… Şi mai aud că mi se cere coerenţă!? Acolo, între stres şi nopţi nedormite, s-au adunat nouă luni şi 13 kilograme în minus. Iar într-un final a venit şi puţină normalitate, un job de reprezentant de vânzări, loc unde m-am proptit până acum. ”

„Îmi e imposibil să renunţ la scris”

După şapte ani printre străini, fosta noastră colegă este decisă să îşi fructifice marea sa pasiune, poezia şi să se întoarcă în România pentru lansarea cărţii la care visează: „Da, e un alt nivel de trai, te înrolezi într-un alt ritm, stil de viaţă, altă cultură, ajungi să te pliezi, dar simt că niciodata n-o să pot da cea mai bună versiune a mea. E ciudat, plecăm în căutare de mai bine sau în căutare de aventură, de răspunsuri, când în realitate răspunsurile sunt fix acasă, la origini. Dar cum sunt o femeie pasională, mi-e imposibil să renunţ la pasiunea mea, scrisul. Când porţi virusul în vene nu există antidot, nu există timp, e acolo şi clocoteşte. Da, au trecut ani, grei, uşori, diferiţi, mi-au schimbat pe alocuri optica, dar în faţa unei coli albe şi cu martor un pix rămân aceeaşi copilă visătoare şi asta dacă s-ar schimba nu mi-aş ierta-o. De aceea m-am gândit ca într-un viitor apropiat să adun totul într-o carte, sa mă arunc iar în cuşca leilor mirosind a carne fragedă. Riscul este tentant şi excitant, toţi suntem dependenţi de ceva. M-am şi gândit la titlul cărţii, e ceea ce simt eu în acest moment, ştiu care o să fie, dar e secret. Totul la timpul potrivit. Sper să mă pot întoarce în curând, încă de acum îmi invit toţi prietenii la lansare. Vom face o petrecere ca pe timpuri. Vă pupă Irina”. (G.C.)

Vene mute

Autografe pe gresie, şantaj în oglindă

Bariere în ceaţă şi silabe paralizate

Sărut pe picior de pahar

Şi orice pulsaţie mi-e odă

Şi două fraze, sentinţa

Mâine înşirat pe fir de păr

Naufragiu-n Marea Moartă

Şi mă strânge sarea

Şi presează pe oase şi usucă

Colţ de buze

În iad toţi visăm cuburi de gheaţă

Miroseai a brumă şi gust de bătaie de aripi

Şi încă respir particule din tine

În lipsă de oxigen… cenuşa de îngeri

Ploi de vară, nevinovată umbrelă…

Clipeam şi te priveam

Negociai cu uitarea

Blestemată foame de fibre de suflet

Şi erai pâine caldă în mâna flămândului

Perpetuu şi periodic

Fuge timpul din clepsidră

Şi-mi sare la gât

Lup flămând

Bruma ţesută pe gene

Un dicţionar de imagini trunchiate

Porumbei captivi în lut

Inutile zbateri de aripi.

Marea şi restul

Perpetuu şi periodic

Octombrie are optzeci de nopţi

Negociem repede pedepse

Octombrie are şaizeci de zile

Boicotul memoriei în vis

Octombrie are optzeci de nopţi

Poveşti pe coajă de lămâie

Un patinaj haotic printre amintiri

Finalul nu-şi alege momentul

O clipire,

Un sughiţ

Octombrie are optzeci de nopţi

E luni toată săptămâna

Dimineaţa scutur pătura cu vise

Şi pe pernă Marea Moartă

Şi papucii-s divorţaţi sub pat

Un ceas ingrat nu face troc cu timpul

Şi-un prosop îmbrăţişează distant

Şi apa curaţă doar pielea

Un luni parşiv a pus monopol

Pe întreaga săptămână

E ok, mulţam fain.

Şi cerul botează asfaltul

Nu fac rozarii din regrete

Poate nasturi coloraţi

Şi cerul botează asfaltul

Şi tot a iertare miroase

Şi într-un sughiţ o lacrimă fuge

În cafea

Şi tot gust de iertare are

Când miza a orbit dorinţa

Şi dacă mă gândesc mai bine cred că meritai un vers bun

Dar brusc mi-am amintit că nu fac contrabandă cu optimism

Muza perfectă este ce-ar fi putut să fie

Fără regrete iar am sedus norocul

Dar miza a orbit dorinţa

Circul s-a închis când s-a pensionat maimuţa

Trapezista sinucigaşă a fost clipa..

Şi s-a dus

Noi, acrobaţi fără plasă…

Contorsionistul şi-a înnodat gândul

Mimii au rupt pactul…

Iluzioniştii vând iluzii la sticlă

Liniştea a prezentat un ultim spectacol

Molii şi aplauze au ros cortina…

Şi-a căzut

Străluciri negociate cu neonul

Şi totuşi circul s-a închis când s-a pensionat maimuţa.

Dependenţa de şah mat

Şi când două buze roşii îţi fac cu ochiul

Lasă pe spate cangrene şi fluturi

Regina de negru încolţeşte un alb rege

Imaginaţie, cai liberi…

Revoluţie pe tablă şi-n suflet

Joc cu frica de ceas …

Regina e dependentă de şah mat.

Lămâi şi riduri, limonadă de gânduri

Resemnat şi surd îmbătrânea cerul lângă mine

Şi-mi deraia de pe sine gândul

Pe vremuri eu puneam vântul şi tu pânzele…

Am pierdut iar pe mare dicţionarul de păcate

Busole tatuate, buchet de flori de mină..

Epidemie de melancolie

Şi ne călcau zilele-n picioare când dansam

Pe ritmul ploii de la geam…

Cuvinte fără destinaţie precisă…

Lămâi şi riduri, limonadă de gânduri…