Greva foamei la USG Govora

Greva foamei pe platforma chimică, la Vâlcea la Uzinele Sodice Govora! Doi muncitori si liderul de sindicat Adrian Mugioiu au recurs la acest gest, principala nemulţumire fiind legată de majorarea tichetului de masă de la 9,57 de lei la 15 lei. Câţiva angajaţi ai Uzinelor Sodice Govora, au intrat în greva foamei în această dimineață. Ei s-au postat în faţa companiei controlată de grupul polonez Ciech Chemical Group, având asupra lor pancarte prin care anunţă intrarea în greva foamei. Printre cei care protesteaza se numără şi liderul sindicatului Sodistul din cadrul Uzinelor Sodice Govora, Adrian Mugioiu. Principala lor nemulţumire este aceea că în luna decembrie 2016 au cerut majorarea valorii tichetului de masa de la 9,50 lei la 15 lei, iar patronatul nu a raspuns nici pănă acum. De asemenea, oamenii sunt nemulțumiți că volumul de muncă este foarte mare și spun că nu vor renunța la protest până nu se vor rezolva problemele. Conducerea Uzinelor Sodice Govora a refuzat contactul cu presa și a interzis accesul jurnaliștilor și au emis un comunicat prin care a explicat de ce nu a reusit sa raspunda la nemultumirile sindicalistilor. Potrivit USG, solicitarea Sindicatului vine în contextul în care, în acest moment, există un Acord de prelungire a negocierilor, până la data de 7 noiembrie 2017, semnat în cursul anului trecut. Motivele acestei prelungiri au fost incertitudinea din mediul economic și creșterea competiției din piață.

Iată comunicatul de presă emis de USG:

CIECH Soda România a fost informată în această dimineață că liderul sindicatului Sodistul, dl. Adrian Mugioiu, împreună cu alți 2 membri ai sindicatului, au luat hotărârea de a intra în greva foamei. Managementul CIECH Soda România a asigurat asistența medicală necesară protestului și, în același timp, va continua dialogul.

Decizia protestului urmează unei serii de discuții și negocieri purtate în cadrul Comisiei Paritare, care au inclus solicitări de creștere a unor beneficii cum ar fi tichetele de masă, prima de Paște și altele.

Solicitarea Sindicatului vine în contextul în care, în acest moment, există un Acord de prelungire

a negocierilor, până la data de 7 noiembrie 2017, semnat în cursul anului trecut. Motivele acestei prelungiri au fost incertitudinea din mediul economic și creșterea competiției din piață.

În ultimii ani, CIECH Soda România a făcut eforturi importante pentru a asigura activitatea pe termen lung și a investit sume mari în creșterea producției (peste 100 milioane de lei în perioada 2014-2016).

De asemenea, compania a fost în situația de a acoperi costuri mai mari pentru materiile prime și utilități, în unele cazuri la valori mult mai mari decât cele din regiune, tocmai pentru a asigura continuitatea activității în Vâlcea. În paralel, pe piață, au crescut presiunile competitive – de exemplu, intrarea unui noi competitor, din Turcia.

Având în vedere toate aceste motive, managementul CIECH Soda România nu a putut răspunde solicitărilor sindicatului. Mai mult, managementul și-a exprimat disponibilitatea de a discuta aceste aspecte în a doua parte a lunii august 2017, așa cum a fost înțelegerea din Protocolul semnat.

“Îmi pare foarte rău că s-a ajuns în acest punct. Am încercat să găsim soluții de a asigura o creștere a valorii tichetelor de masă și le vom aplica. Din păcate nu este acum momentul să angajăm resurse pe care nu le avem, într-un mediu atât de incert. Am demonstrat deschidere constantă și atunci când a fost posibil am fost noi cei care am propus modificări, în beneficiul salariaților noștri”, a declarat Witold Urbanowski, directorul general al CIECH Soda România.