„Primăvară muzicală” la Filarmonica

CORUL ACADEMIC EUPHONIA, condus de Dirijorul AUREL POENARU vă invită Miercuri 29 martie 2017 la ora 19.00, la Sala LAHOVARI, la concertul intitulat „Primăvară muzicală” unde veţi putea asculta lucrări și prelucrări corale din repertoriul național și universal, din creația compozitorilor: J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořak, N. Lungu, C. Arvinte, C. Porumbescu, etc.

Dirijorul AUREL POENARU

Aurel Poenaru a absolvit Liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea în 1998. În acelaşi an devine membru al Coralei Euphonia a Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea la partida de tenor. Îşi continuă activitatea artistică în cadrul filarmonicii şi în timpul studenţiei. Absolvent al Facultăţii de Pedagogie Muzicală din cadrul Universităţii Spiru Haret, accede treptele profesionale, activitatea sa artistică diversificându-se: membru fondator al Coralei Episcopale a Ramnicului, membru fondator al Coralei Sf. Mina, membru fondator al trupei Concerto (2011), solist pe scena Filarmonicii şi dirijor al concertelor educative din anul 2010 până în prezent. Debutul în faţa marelui public în calitate de dirijor şi-l face cu un repertoriu de piese religioase intitulat „Auzi Doamne glasul meu” în 2011 la Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”. În prezent este dirijorul corului „Euphonia” şi profesor de canto la Şcoala Populară de Artă din Rm. Vâlcea.

CORUL ACADEMIC “EUPHONIA”

Formaţie înfiinţată în anul 1981 de către maestrul MIHAIL ŞTEFĂNESCU a devenit din 1995 formaţie profesionistă. Repertoriul corului academic “Euphonia” numără peste 1500 de piese din creaţia românească şi universală, formaţia susţinând peste 1000 de spectacole în România şi Europa. Participând la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale, corul academic “Euphonia”, a obţinut numeroase distincţii între care trebuiesc amintite: Marele Premiu la Festivalul Concurs “Ion Vidu” – Lugoj 1984, Marele Premiu la Festivalul Concurs “Gheorghe Dima” – Braşov 1984, Festivalul Internaţional – Pecs – Ungaria 1986, Marele Premiu la Festivalul concurs “Ioan D. Chirescu” – Constanţa 1987, Marele Premiu la Festivalul Concurs “Ciprian Porumbescu” – Suceava 1988, Locul V la ConcursuL Internaţional “Rencontre Chorale de Montreaux” – Elveţia 1992 etc. A înregistrat 2 CD – uri în studiourile BRAS D`OR din Franţa.

Repertoriul “A capella” variat abordat de corul academic “Euphonia” este completat cu opere de mari dimensiuni ca: W. A. MOZART – “Requiem” , “Missa Brevis”; “Messa în do minor”;G.FAURE – “Requiem”; G. VERDI – “Requiem”, L. van BEETHOVEN – “Sinfonia aIX-a; „Fantezia în re minor pentru pian , cor şi orchestra”; G. F. HAENDEL – “Oratoriul Messiah”etc.

Preţul biletului la acest concert este de 20 de lei, iar elevii, pensionarii, studenţii şi şomerii beneficiază de reducere de 50%, respectiv 10 lei.