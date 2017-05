La Apavil se munceste pe rupte

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în săptămâna 10 – 14 aprilie 2017 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare pe străzile Tudor Vladimirescu, Cerna şi Dealul Malului. AVARII SOLUŢIONATE. Au fost soluţionate 4 avarii la reţeaua de apă potabilă pe străzile Ştirbei Vodă nr. 174, Argintari, Râureni şi Ciocăneştilor. POMPE CURĂŢATE. Au fost curăţate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu şi Dem Rădulescu, precum şi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru şi Râureni. PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere în zonele Ostroveni I, II, III, IV, V, VI, 1 Mai I, II, Zăvoi (strada Ştirbei Vodă), Nord (strada Decebal), Traian, Sud şi Centru; s-au turnat piese suport din beton armat; s-au montat capace carosabile cu piesă suport; s-au executat lucrări de reparaţie racord canalizare; s-au finalizat lucrările de înlocuire reţea apă potabilă pe strada Eleodor Constantinescu; s-au continuat lucrările de execuţie reţea canalizare menajeră şi racorduri pe strada Ciocăneştilor, prin montarea în pământ a ţevilor de canalizare DN 250mm; s-au continuat lucrările de construire a reţelei de canalizare menajeră între străzile bulevardul Dem Rădulescu şi Ostroveni – Baza de Agrement; s-au finalizat lucrările de extindere reţea apă potabilă şi branşamente pe strada Alexandru Budişteanu. CĂMINE CURĂŢATE. Au fost curăţate gurile de scurgere şi căminele de canalizare în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea: Ostroveni (blocurile S2 sc. B, G80 sc. C, A12 sc. A, B, C, D, A32/1, C32 sc. A, B, C, A7 sc. B, A39 sc. A, A20 sc. A, 95, A2, A3, W, A16, B8, A12, A22, A9 şi pe strada Aleea Teilor la Liceu Tehnologic „Ferdinand I); Centru (străzile General Magheru la bl. V1, V3, Splaiul Independenţei la blocul 11 şi Cerna la PT 23); 1 Mai (străzile Dacia la blocul 84 sc. A, B, C, Antim Ivireanu nr. 11 şi Matache Temelie la blocul 72 sc. A, B, C); precum şi pe străzile Calea lui Traian la nr. 233 şi la blocul 27 sc. A, B, C şi Mărului. 150 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite un număr de 150 apometre, fiind întocmite şi un număr de 12 de documentaţii tehnice.